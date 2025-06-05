Разработка из Магнитогорска поможет российским роботам плавно двигаться

Новая разработка НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) поможет российским роботам двигаться плавно и точно. Как рассказали в пресс-службе предприятия, созданные сервоприводы смогут работать в большом диапазоне скоростей.
«Сервоприводы ATDS обеспечат плавное движение и стабильную работу в широком диапазоне скоростей. Это делает их оптимальным решением для задач промышленной автоматизации, требующих максимальной точности и динамики», — уточнили в «Андроидной технике».
Модель показали на выставке «Металлообработка 2025» в Москве. Экспозицию посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель российского правительства осмотрел также линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей с постоянными магнитами АТ Drive. Эти электродвигатели имеют разную мощность и позволяют использовать безредукторные схемы, что значительно увеличивает срок их службы.
Частью коллективной экспозиции Минпромторга РФ стал также двигатель ATM. Разработка «Андроидной техники» применима в станкостроении, приводах различных типов силового оборудования и систем позиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!