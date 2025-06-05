05 июня 2025

Разработка из Магнитогорска поможет российским роботам плавно двигаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервоприводы «Андроидной техники» заинтересовали российских станкостроителей
Сервоприводы «Андроидной техники» заинтересовали российских станкостроителей Фото:

Новая разработка НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) поможет российским роботам двигаться плавно и точно. Как рассказали в пресс-службе предприятия, созданные сервоприводы смогут работать в большом диапазоне скоростей.

«Сервоприводы ATDS обеспечат плавное движение и стабильную работу в широком диапазоне скоростей. Это делает их оптимальным решением для задач промышленной автоматизации, требующих максимальной точности и динамики», — уточнили в «Андроидной технике».

Модель показали на выставке «Металлообработка 2025» в Москве. Экспозицию посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель российского правительства осмотрел также линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей с постоянными магнитами АТ Drive. Эти электродвигатели имеют разную мощность и позволяют использовать безредукторные схемы, что значительно увеличивает срок их службы.

Частью коллективной экспозиции Минпромторга РФ стал также двигатель ATM. Разработка «Андроидной техники» применима в станкостроении, приводах различных типов силового оборудования и систем позиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

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Новая разработка НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) поможет российским роботам двигаться плавно и точно. Как рассказали в пресс-службе предприятия, созданные сервоприводы смогут работать в большом диапазоне скоростей. «Сервоприводы ATDS обеспечат плавное движение и стабильную работу в широком диапазоне скоростей. Это делает их оптимальным решением для задач промышленной автоматизации, требующих максимальной точности и динамики», — уточнили в «Андроидной технике». Модель показали на выставке «Металлообработка 2025» в Москве. Экспозицию посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель российского правительства осмотрел также линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей с постоянными магнитами АТ Drive. Эти электродвигатели имеют разную мощность и позволяют использовать безредукторные схемы, что значительно увеличивает срок их службы. Частью коллективной экспозиции Минпромторга РФ стал также двигатель ATM. Разработка «Андроидной техники» применима в станкостроении, приводах различных типов силового оборудования и систем позиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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