05 июня 2025

Вода в челябинских озерах и реках прогрелась до +20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в озерах прогрелась до комфортных показателей
Вода в озерах прогрелась до комфортных показателей Фото:

Вода в реках и озерах Челябинской области местами прогрелась до +20 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

«Температура на водоемах. 6 июня на реках и озерах Челябинской области [вода прогрелась] от +16,6 до +20 градусов», — говорится в сообщении в telegram-канале регионального Гидрометеоцентра. За три дня вода в среднем прогрелась на один градус

Комфортной для купания в озере считается температура воды не ниже +19 градусов. Для оптимальных условий важно, чтобы была ясная безветренная погода, а температура воздуха от +25 градусов. Синоптики «Гисметео» ранее пообещали, что 8 и 9 июня воздух прогреется до +25 градусов. 

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Вода в реках и озерах Челябинской области местами прогрелась до +20 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре. «Температура на водоемах. 6 июня на реках и озерах Челябинской области [вода прогрелась] от +16,6 до +20 градусов», — говорится в сообщении в telegram-канале регионального Гидрометеоцентра. За три дня вода в среднем прогрелась на один градус.  Комфортной для купания в озере считается температура воды не ниже +19 градусов. Для оптимальных условий важно, чтобы была ясная безветренная погода, а температура воздуха от +25 градусов. Синоптики «Гисметео» ранее пообещали, что 8 и 9 июня воздух прогреется до +25 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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