Вода в челябинских озерах и реках прогрелась до +20 градусов

Вода в реках и озерах Челябинской области местами прогрелась до +20 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометеоцентре.
«Температура на водоемах. 6 июня на реках и озерах Челябинской области [вода прогрелась] от +16,6 до +20 градусов», — говорится в сообщении в telegram-канале регионального Гидрометеоцентра. За три дня вода в среднем прогрелась на один градус.
Комфортной для купания в озере считается температура воды не ниже +19 градусов. Для оптимальных условий важно, чтобы была ясная безветренная погода, а температура воздуха от +25 градусов. Синоптики «Гисметео» ранее пообещали, что 8 и 9 июня воздух прогреется до +25 градусов.
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