05 июня 2025

В челябинском поселке прокуратура добилась замены ветхой канализации

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Дырявую трубу канализации заменили на новую (архивное фото)
Дырявую трубу канализации заменили на новую (архивное фото) Фото:

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области после вмешательства прокуратуры проведен ремонт сетей водоотведения. Из-за ветхих труб у жителей домов на трех улицах годами топило подвалы, уточнили в пресс-службе ведомства.

«В результате принятых прокуратурой мер реагирования и контроля за устранением нарушений проблема оперативно решена. Коммунальная авария устранена, участок трубы заменен, обеспечено бесперебойное функционирование объектов и качественная поставка услуг водоотведения», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ветхий участок трубы находился по улице Победы. Из-за дыр в системе канализации топило подвалы домов по улицам Ленина, Победы и Пионерская. При этом местные власти не предпринимали действенных мер для ремонта. После представления главе администрации Красногорского поселения от прокуратуры трубу заменили.

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В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области после вмешательства прокуратуры проведен ремонт сетей водоотведения. Из-за ветхих труб у жителей домов на трех улицах годами топило подвалы, уточнили в пресс-службе ведомства. «В результате принятых прокуратурой мер реагирования и контроля за устранением нарушений проблема оперативно решена. Коммунальная авария устранена, участок трубы заменен, обеспечено бесперебойное функционирование объектов и качественная поставка услуг водоотведения», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ветхий участок трубы находился по улице Победы. Из-за дыр в системе канализации топило подвалы домов по улицам Ленина, Победы и Пионерская. При этом местные власти не предпринимали действенных мер для ремонта. После представления главе администрации Красногорского поселения от прокуратуры трубу заменили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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