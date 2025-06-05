В челябинском поселке прокуратура добилась замены ветхой канализации

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области после вмешательства прокуратуры проведен ремонт сетей водоотведения. Из-за ветхих труб у жителей домов на трех улицах годами топило подвалы, уточнили в пресс-службе ведомства.
«В результате принятых прокуратурой мер реагирования и контроля за устранением нарушений проблема оперативно решена. Коммунальная авария устранена, участок трубы заменен, обеспечено бесперебойное функционирование объектов и качественная поставка услуг водоотведения», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ветхий участок трубы находился по улице Победы. Из-за дыр в системе канализации топило подвалы домов по улицам Ленина, Победы и Пионерская. При этом местные власти не предпринимали действенных мер для ремонта. После представления главе администрации Красногорского поселения от прокуратуры трубу заменили.
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