Председатель Первых Светлана Буравова: 20 ребят получат паспорта из рук губернатора Алексея Текслера

В Челябинской области в День России 20 выдающихся участников Движения Первых получат паспорта из рук губернатора Алексея Текслера. Как сообщила URA.RU председатель актива Светлана Буравова, 12 июня на торжественной церемонии главный документ в жизни гражданина России получат 738 челябинских школьников.
«Получение первого паспорта — это не просто формальность, а важный шаг во взрослую жизнь, осознание своей сопричастности к судьбе страны. Именно с этого момента начинается путь осознанного гражданина. И особенно символично, что это событие проходит для Первых в День России — день, объединяющий всех нас вокруг общих ценностей, истории и будущего нашей страны», — поделилась с URA.RU Светлана Буравова.
Она отметила, что День России один из важнейших праздников нашей страны. Движение продолжает активную подготовку к нему. Документ из рук главы региона получат 20 из 738 школьников. Это ребята, имеющие значимые достижения в спорте, учебе и творчестве. Церемония состоится в рамках программы «Мы — граждане России!».
«Помимо церемоний вручения паспортов по всей стране стартовала акция „Окна России“, приуроченная ко Дню России. Участники Движения в первичных отделениях вместе украшают окна символами нашей необъятной страны», — уточнила URA.RU Светлана Буравова.
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