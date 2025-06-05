05 июня 2025

Прокуратура потребовала понизить уровень воды в поселках Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в поселке Остроленский. Челябинск
Поселки Копейска топит уже несколько лет (архивное фото) Фото:

Прокуратура Челябинской области потребовала понизить уровень воды в поселках Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«После обращения Народного фронта в прокуратуру ведомство провело проверку и внесло представление главе округа об устранении нарушений. От администрации Копейска требуют организовать работы по водопонижению территории, в том числе, выделить дополнительные деньги на откачку карьера бывшей шахты „Красная горнячка“, очистку прудов испарителей с увеличением числа насосов», — уточнили в пресс-службе организации.

Народный фронт рассказал, что проблема не решается годами, а мер, которые власти принимают сейчас, недостаточно. В организации уточнили, что необходимо комплексно подойти к откачке воды, чтобы жители поселков перестали сушить дома и терять имущество.

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Прокуратура Челябинской области потребовала понизить уровень воды в поселках Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта. «После обращения Народного фронта в прокуратуру ведомство провело проверку и внесло представление главе округа об устранении нарушений. От администрации Копейска требуют организовать работы по водопонижению территории, в том числе, выделить дополнительные деньги на откачку карьера бывшей шахты „Красная горнячка“, очистку прудов испарителей с увеличением числа насосов», — уточнили в пресс-службе организации. Народный фронт рассказал, что проблема не решается годами, а мер, которые власти принимают сейчас, недостаточно. В организации уточнили, что необходимо комплексно подойти к откачке воды, чтобы жители поселков перестали сушить дома и терять имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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