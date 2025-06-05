05 июня 2025

В Челябинске из-за празднования Курбан-байрама взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на такси в Челябинске увеличился из-за Курбан-байрама Фото:

В Челябинске на фоне празднования мусульманского праздника Курбан-байрам выросли тарифы на услуги такси. Как сообщают читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое, а ожидание машины почти в трое.

«Жесть, что с ценами на такси? Уехать в центр города с северо-запада стоит почти 800 рублей. Обычно 300-400 рублей», — пишет читатель URA.RU.

Из некоторых точек города замечено повышение ожидания подачи машин. Из-за спроса ожидание стало по 10-15 минут, вместо привычных 5-7 минут. Читатели отмечают, что общественный транспорт также тяжело дождаться. Многие жители опаздывают на работу.

Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Курбан-байрама 6 июня частично закроют движение по улице Елькина. Ограничения длились с 6:00 до 9:00.

В агрегаторе «Яндекс Такси» цена проездки выросла вдвое, но ожидание осталось привычным
В агрегаторе «Яндекс Такси» цена проездки выросла вдвое, но ожидание осталось привычным

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В Челябинске на фоне празднования мусульманского праздника Курбан-байрам выросли тарифы на услуги такси. Как сообщают читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое, а ожидание машины почти в трое. «Жесть, что с ценами на такси? Уехать в центр города с северо-запада стоит почти 800 рублей. Обычно 300-400 рублей», — пишет читатель URA.RU. Из некоторых точек города замечено повышение ожидания подачи машин. Из-за спроса ожидание стало по 10-15 минут, вместо привычных 5-7 минут. Читатели отмечают, что общественный транспорт также тяжело дождаться. Многие жители опаздывают на работу. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Курбан-байрама 6 июня частично закроют движение по улице Елькина. Ограничения длились с 6:00 до 9:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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