Общество Транспорт В Челябинске из-за празднования Курбан-байрама взлетели цены на такси. Скрин 06 июня 2025 в 10:08 Размер текста - 17 + Спрос на такси в Челябинске увеличился из-за Курбан-байрама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на фоне празднования мусульманского праздника Курбан-байрам выросли тарифы на услуги такси. Как сообщают читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое, а ожидание машины почти в трое. «Жесть, что с ценами на такси? Уехать в центр города с северо-запада стоит почти 800 рублей. Обычно 300-400 рублей», — пишет читатель URA.RU. Из некоторых точек города замечено повышение ожидания подачи машин. Из-за спроса ожидание стало по 10-15 минут, вместо привычных 5-7 минут. Читатели отмечают, что общественный транспорт также тяжело дождаться. Многие жители опаздывают на работу. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Курбан-байрама 6 июня частично закроют движение по улице Елькина. Ограничения длились с 6:00 до 9:00. В агрегаторе «Яндекс Такси» цена проездки выросла вдвое, но ожидание осталось привычным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на фоне празднования мусульманского праздника Курбан-байрам выросли тарифы на услуги такси. Как сообщают читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое, а ожидание машины почти в трое. «Жесть, что с ценами на такси? Уехать в центр города с северо-запада стоит почти 800 рублей. Обычно 300-400 рублей», — пишет читатель URA.RU. Из некоторых точек города замечено повышение ожидания подачи машин. Из-за спроса ожидание стало по 10-15 минут, вместо привычных 5-7 минут. Читатели отмечают, что общественный транспорт также тяжело дождаться. Многие жители опаздывают на работу. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Курбан-байрама 6 июня частично закроют движение по улице Елькина. Ограничения длились с 6:00 до 9:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям