В Челябинске на фоне празднования мусульманского праздника Курбан-байрам выросли тарифы на услуги такси. Как сообщают читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась примерно вдвое, а ожидание машины почти в трое.
«Жесть, что с ценами на такси? Уехать в центр города с северо-запада стоит почти 800 рублей. Обычно 300-400 рублей», — пишет читатель URA.RU.
Из некоторых точек города замечено повышение ожидания подачи машин. Из-за спроса ожидание стало по 10-15 минут, вместо привычных 5-7 минут. Читатели отмечают, что общественный транспорт также тяжело дождаться. Многие жители опаздывают на работу.
Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Курбан-байрама 6 июня частично закроют движение по улице Елькина. Ограничения длились с 6:00 до 9:00.
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