05 июня 2025

Челябинский ветеран СВО поблагодарил губернатора за поддержку воинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Рожков отметил важность возвращения фронтовиков к мирной жизни
Алексей Рожков отметил важность возвращения фронтовиков к мирной жизни Фото:

В своем обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер уделил большое внимание всесторонней поддержке участников СВО и членам их семей. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО области Алексей Рожков и поблагодарил за это главу региона.

«В своем выступлении губернатор отметил широкий комплекс мер поддержки, важность реабилитации, возвращения к мирной жизни и востребованности огромного опыта наших воинов. Алексей Текслер также упомянул программу „Герои Южного Урала“, выпускники которой усилят региональный кадровый резерв», — написал Рожков в своем telegram-канале.

Рожков добавил, что как участник программы «Герои Южного Урала» видит работу губернатора и его команды в этом направлении, которая огромна и крайне необходима. В своем выступлении Текслер отметил, что в гордуме Челябинска уже работают четыре участника СВО. Это депутаты Артем Барбашин, Евгений Ботов, Евгений Бормотов и Илья Новосельцев. Также большинство депутатов занимается сбором гуманитарной помощи и оборудования для наших бойцов и жителей новых регионов России.

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В своем обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер уделил большое внимание всесторонней поддержке участников СВО и членам их семей. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО области Алексей Рожков и поблагодарил за это главу региона. «В своем выступлении губернатор отметил широкий комплекс мер поддержки, важность реабилитации, возвращения к мирной жизни и востребованности огромного опыта наших воинов. Алексей Текслер также упомянул программу „Герои Южного Урала“, выпускники которой усилят региональный кадровый резерв», — написал Рожков в своем telegram-канале. Рожков добавил, что как участник программы «Герои Южного Урала» видит работу губернатора и его команды в этом направлении, которая огромна и крайне необходима. В своем выступлении Текслер отметил, что в гордуме Челябинска уже работают четыре участника СВО. Это депутаты Артем Барбашин, Евгений Ботов, Евгений Бормотов и Илья Новосельцев. Также большинство депутатов занимается сбором гуманитарной помощи и оборудования для наших бойцов и жителей новых регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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