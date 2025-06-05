Челябинский ветеран СВО поблагодарил губернатора за поддержку воинов

В своем обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер уделил большое внимание всесторонней поддержке участников СВО и членам их семей. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО области Алексей Рожков и поблагодарил за это главу региона.
«В своем выступлении губернатор отметил широкий комплекс мер поддержки, важность реабилитации, возвращения к мирной жизни и востребованности огромного опыта наших воинов. Алексей Текслер также упомянул программу „Герои Южного Урала“, выпускники которой усилят региональный кадровый резерв», — написал Рожков в своем telegram-канале.
Рожков добавил, что как участник программы «Герои Южного Урала» видит работу губернатора и его команды в этом направлении, которая огромна и крайне необходима. В своем выступлении Текслер отметил, что в гордуме Челябинска уже работают четыре участника СВО. Это депутаты Артем Барбашин, Евгений Ботов, Евгений Бормотов и Илья Новосельцев. Также большинство депутатов занимается сбором гуманитарной помощи и оборудования для наших бойцов и жителей новых регионов России.
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