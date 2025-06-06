В Челябинской области Движение Первых поможет педагогам «прокачать» программы в детских лагерях

Челябинское реготеделение Движения Первых поможет коллегам в детских лагерях повысить уровень знаний по раскрытию личности ребят в период летних каникул. Как рассказала председатель Первых в регионе Светлана Буравова, команда актива взяла на себя задачу нарастить форматы взаимодействия с педагогами.
«Спасибо губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру за то, что он держит курс на формирование профильных сообществ не только в рамках каких-то конкретных событий, но и в рамках системной работы, которая позволяет нам создавать единое воспитательное пространство. Вместе с командой взяли на себя задачу, и я уверена, что будем наращивать новые форматы взаимодействия с теми, кто отдает свое сердце детям», — рассказала Светлана Буравова.
Председатель актива подчеркнула, что задача ее команды — формирование профильного сообщества и создание всех необходимых условий для повышения уровня подготовки. Движение Первых нацелено создавать смены не просто в рамках единой системы воспитания, но и расширять форматы раскрытия личности ребят в лагерях.
Буравова объяснила, как в этом помогает слет вожатых Движения. Первый за этот год состоялся весной. Она вспомнила, как работала в роли вожатой с детства и подчеркнула, что такие люди — универсальны.
«Благодаря старшему вожатому, который на тот момент появился в нашей школе, сегодня от части моя жизнь такая, какая есть. Вожатый становится другом, наставником, единомышленником, психологом, в какой-то момент заменить заботу мамы и взять под свое надежное крыло», — поделилась председатель Движения.
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