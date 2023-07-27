27 июля 2023
26 июля 2023

Из Сургута отправили тысячу пряников для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый инвестфорум Шадринск, угощение, пряники
Пряники изготовлены по старинному рецепту Фото:

Предприятие из Сургута (ХМАО) изготовило и передало солдатам в зоне спецоперации одну тысячу пряников ручной работы. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

«„Пироговая компания“ <…> изготовила одну тысячу пряников ручной работы для военнослужащих, которые сейчас находятся на защите Родины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Уточняется, что рецепту, по которому изготовлены пряники, более 200-х лет.

В администрации пояснили, что кондитерское изделие сделано из натуральных ингредиентов. В состав входят мед и клюква, благодаря этому пряники могут храниться до шести месяцев.

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Предприятие из Сургута (ХМАО) изготовило и передало солдатам в зоне спецоперации одну тысячу пряников ручной работы. Об этом рассказала пресс-служба администрации города. «„Пироговая компания“ <…> изготовила одну тысячу пряников ручной работы для военнослужащих, которые сейчас находятся на защите Родины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Уточняется, что рецепту, по которому изготовлены пряники, более 200-х лет. В администрации пояснили, что кондитерское изделие сделано из натуральных ингредиентов. В состав входят мед и клюква, благодаря этому пряники могут храниться до шести месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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