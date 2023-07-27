Из Сургута отправили тысячу пряников для бойцов СВО

Пряники изготовлены по старинному рецепту
Предприятие из Сургута (ХМАО) изготовило и передало солдатам в зоне спецоперации одну тысячу пряников ручной работы. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.
«„Пироговая компания“ <…> изготовила одну тысячу пряников ручной работы для военнослужащих, которые сейчас находятся на защите Родины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Уточняется, что рецепту, по которому изготовлены пряники, более 200-х лет.
В администрации пояснили, что кондитерское изделие сделано из натуральных ингредиентов. В состав входят мед и клюква, благодаря этому пряники могут храниться до шести месяцев.
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