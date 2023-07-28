Глава Минтруда исключил введение четырехдневной рабочей недели в РФ

В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Трудовое законодательства позволяет работодателям планировать гибкий график. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. <…> Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников», — подчеркнул Антон Котяков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Ранее в Госдуме корреспонденту URA.RU рассказали, что рынок сам постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законодательно отрегулировать данный процесс не получится. Сам Котяков говорил, что при желании у Минтруда есть возможность перейти на сокращенную рабочую неделю.
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