Глава Минтруда исключил введение четырехдневной рабочей недели в РФ

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Сейчас нет смысла сокращать рабочую неделю, отметил Антон Котяков Фото:

В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Трудовое законодательства позволяет работодателям планировать гибкий график. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. <…> Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников», — подчеркнул Антон Котяков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Ранее в Госдуме корреспонденту URA.RU рассказали, что рынок сам постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законодательно отрегулировать данный процесс не получится. Сам Котяков говорил, что при желании у Минтруда есть возможность перейти на сокращенную рабочую неделю.

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В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Трудовое законодательства позволяет работодателям планировать гибкий график. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. <…> Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников», — подчеркнул Антон Котяков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме корреспонденту URA.RU рассказали, что рынок сам постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законодательно отрегулировать данный процесс не получится. Сам Котяков говорил, что при желании у Минтруда есть возможность перейти на сокращенную рабочую неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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