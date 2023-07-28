Глава Минтруда исключил введение четырехдневной рабочей недели в РФ

28 июля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сейчас нет смысла сокращать рабочую неделю, отметил Антон Котяков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Трудовое законодательства позволяет работодателям планировать гибкий график. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. <…> Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников», — подчеркнул Антон Котяков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме корреспонденту URA.RU рассказали, что рынок сам постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законодательно отрегулировать данный процесс не получится. Сам Котяков говорил, что при желании у Минтруда есть возможность перейти на сокращенную рабочую неделю.

В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Трудовое законодательства позволяет работодателям планировать гибкий график. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели. <…> Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников», — подчеркнул Антон Котяков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме корреспонденту URA.RU рассказали, что рынок сам постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законодательно отрегулировать данный процесс не получится. Сам Котяков говорил, что при желании у Минтруда есть возможность перейти на сокращенную рабочую неделю.