Эксперт Микаелян оценил готовность РФ к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Эксперт Микаелян: РФ не готова к введению четырехдневки из-за проблем со структурой рабочей силы

26 мая 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

По мнению Агвана Микаеляна, сейчас переход на четырехдневку почти невозможен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU России для перехода на четырехдневную рабочую неделю мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. При низком уровне безработице существенная часть занятых россиян трудятся на дробных ставках за небольшие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на «депрессивных территориях» и в ряде «проблемных секторов», считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Сейчас в России переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — поясняет свою позицию Агван Микаелян в интервью «Известиям». По мнению аналитика, для сокращения рабочей недели до четырех дней также требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, что на сегодняшний день является трудновыполнимой задачей. Ранее в Госдуме допустил введение четырехдневной рабочей недели, но при одном условии. По словам парламентария Максима Иванова, к рассмотрению вопроса можно приступить после завершения спецоперации на Украине.

России для перехода на четырехдневную рабочую неделю мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. При низком уровне безработице существенная часть занятых россиян трудятся на дробных ставках за небольшие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на «депрессивных территориях» и в ряде «проблемных секторов», считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Сейчас в России переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — поясняет свою позицию Агван Микаелян в интервью «Известиям». По мнению аналитика, для сокращения рабочей недели до четырех дней также требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, что на сегодняшний день является трудновыполнимой задачей. Ранее в Госдуме допустил введение четырехдневной рабочей недели, но при одном условии. По словам парламентария Максима Иванова, к рассмотрению вопроса можно приступить после завершения спецоперации на Украине.