25 мая 2023

Эксперт Микаелян оценил готовность РФ к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Эксперт Микаелян: РФ не готова к введению четырехдневки из-за проблем со структурой рабочей силы
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Агвана Микаеляна, сейчас переход на четырехдневку почти невозможен Фото:

России для перехода на четырехдневную рабочую неделю мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. При низком уровне безработице существенная часть занятых россиян трудятся на дробных ставках за небольшие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на «депрессивных территориях» и в ряде «проблемных секторов», считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Сейчас в России переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — поясняет свою позицию Агван Микаелян в интервью «Известиям». По мнению аналитика, для сокращения рабочей недели до четырех дней также требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, что на сегодняшний день является трудновыполнимой задачей.

Ранее в Госдуме допустил введение четырехдневной рабочей недели, но при одном условии. По словам парламентария Максима Иванова, к рассмотрению вопроса можно приступить после завершения спецоперации на Украине.

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России для перехода на четырехдневную рабочую неделю мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы. При низком уровне безработице существенная часть занятых россиян трудятся на дробных ставках за небольшие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на «депрессивных территориях» и в ряде «проблемных секторов», считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. «Сейчас в России переход на четырехдневку был бы трудно реализуем. Для этого необходимо либо существенное повышение производительности, либо снижение зарплат, либо увеличение себестоимости продукции», — поясняет свою позицию Агван Микаелян в интервью «Известиям». По мнению аналитика, для сокращения рабочей недели до четырех дней также требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, что на сегодняшний день является трудновыполнимой задачей. Ранее в Госдуме допустил введение четырехдневной рабочей недели, но при одном условии. По словам парламентария Максима Иванова, к рассмотрению вопроса можно приступить после завершения спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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