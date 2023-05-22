В Госдуме отказались вводить шестидневную рабочую неделю

22 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Заводы РФ круглосуточно работают на оборонно-промышленную отрасль, напомнила Светлана Бессараб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны. Заводы работают круглосуточно на оборонно-промышленную отрасль и справляются со своими задачами, подчеркнула в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю из-за усиления санкций со стороны стран Запада и увеличения нагрузки на экономику. Авторы письма привели в пример опыт времен Великой Отечественной войны, когда граждане работали по шесть и семь дней в неделю. «Весь мир сегодня обсуждает переход на четырехдневную рабочую неделю, а Ассоциация почему-то решает, давайте обернемся назад, примерно лет на 80, и сравним две несравнимые совершенно ситуации. В годы Великой Отечественной войны весь советский народ, действительно, стоял у станков и работал „все для фронта, все для Победы“, но в СВО оборонно-промышленный комплекс и так трудится в круглосуточном трехсменном режиме, при этом людям оплачивается достойная повышенная заработная плата. Рассматривать сейчас переход на шестидневную неделю, возвращение к столетним рубежам, — это вредно. Ну кому сейчас полезно обсуждать в таком ключе Россию? Только врагам. Ни Государственная Дума, ни правительство даже не планировало рассматривать подобные инициативы, и ни о чем подобном мы не разговаривали», — объяснила Светлана Бессараб. В беседе с URA.RU член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что увеличение рабочих дней наоборот негативно скажется на российской экономике. «Подобные меры, в случая их принятия, обязательно отразятся на экономических показателях. В случае увеличения рабочих дней, это вполне может сказаться на ухудшении психологического и физического здоровья людей. В целом, на мой взгляд, инициатива популистская и непродуманная», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю является вредной, так как это негативно скажется на имидже страны. Заводы работают круглосуточно на оборонно-промышленную отрасль и справляются со своими задачами, подчеркнула в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю из-за усиления санкций со стороны стран Запада и увеличения нагрузки на экономику. Авторы письма привели в пример опыт времен Великой Отечественной войны, когда граждане работали по шесть и семь дней в неделю. «Весь мир сегодня обсуждает переход на четырехдневную рабочую неделю, а Ассоциация почему-то решает, давайте обернемся назад, примерно лет на 80, и сравним две несравнимые совершенно ситуации. В годы Великой Отечественной войны весь советский народ, действительно, стоял у станков и работал „все для фронта, все для Победы“, но в СВО оборонно-промышленный комплекс и так трудится в круглосуточном трехсменном режиме, при этом людям оплачивается достойная повышенная заработная плата. Рассматривать сейчас переход на шестидневную неделю, возвращение к столетним рубежам, — это вредно. Ну кому сейчас полезно обсуждать в таком ключе Россию? Только врагам. Ни Государственная Дума, ни правительство даже не планировало рассматривать подобные инициативы, и ни о чем подобном мы не разговаривали», — объяснила Светлана Бессараб. В беседе с URA.RU член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что увеличение рабочих дней наоборот негативно скажется на российской экономике. «Подобные меры, в случая их принятия, обязательно отразятся на экономических показателях. В случае увеличения рабочих дней, это вполне может сказаться на ухудшении психологического и физического здоровья людей. В целом, на мой взгляд, инициатива популистская и непродуманная», — отметила она.