Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер выступит в пермском ДК Железнодорожников

Рок-шоу состоится в октябре
В Перми с концертом выступит легенда тяжелого рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Шоу пройдет во Дворце культуры Железнодорожников в рамках большого российского турне артиста.
«Джо Линн Тернер вновь возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! Рок-музыкант исполнит главные композиции Deep Purple, а также песни группы Rainbow и свои собственные хиты», — говорится в афише на портале kassy.ru.
Пермский концерт состоится 7 октября. Билеты стоят от 1500 до 7000 рублей.
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