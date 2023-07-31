Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер выступит в пермском ДК Железнодорожников

31 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Рок-шоу состоится в октябре Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми с концертом выступит легенда тяжелого рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Шоу пройдет во Дворце культуры Железнодорожников в рамках большого российского турне артиста. «Джо Линн Тернер вновь возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! Рок-музыкант исполнит главные композиции Deep Purple, а также песни группы Rainbow и свои собственные хиты», — говорится в афише на портале kassy.ru. Пермский концерт состоится 7 октября. Билеты стоят от 1500 до 7000 рублей.

В Перми с концертом выступит легенда тяжелого рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Шоу пройдет во Дворце культуры Железнодорожников в рамках большого российского турне артиста. «Джо Линн Тернер вновь возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! Рок-музыкант исполнит главные композиции Deep Purple, а также песни группы Rainbow и свои собственные хиты», — говорится в афише на портале kassy.ru. Пермский концерт состоится 7 октября. Билеты стоят от 1500 до 7000 рублей.