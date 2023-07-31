Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер выступит в пермском ДК Железнодорожников

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, фанат, браслеты, атрибутика, рок, поклонник
Рок-шоу состоится в октябре Фото:

В Перми с концертом выступит легенда тяжелого рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Шоу пройдет во Дворце культуры Железнодорожников в рамках большого российского турне артиста.

«Джо Линн Тернер вновь возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! Рок-музыкант исполнит главные композиции Deep Purple, а также песни группы Rainbow и свои собственные хиты», — говорится в афише на портале kassy.ru.

Пермский концерт состоится 7 октября. Билеты стоят от 1500 до 7000 рублей.

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В Перми с концертом выступит легенда тяжелого рока, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер. Шоу пройдет во Дворце культуры Железнодорожников в рамках большого российского турне артиста. «Джо Линн Тернер вновь возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! Рок-музыкант исполнит главные композиции Deep Purple, а также песни группы Rainbow и свои собственные хиты», — говорится в афише на портале kassy.ru. Пермский концерт состоится 7 октября. Билеты стоят от 1500 до 7000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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