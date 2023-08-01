Парк открывают возле Комсомольского озера в Нижневартовске Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) появится парк с динозаврами. Локацию планируют открыть возле Комсомольского озера. Об этом URA.RU рассказал представитель динопарка Анатолий Бобырев.

«Это выставка динозавров, они шевелятся, у каждого установлены информационные щиты. Пока что планируем на летний период, но он на зиму остается. И на следующий год будет снова работать. Вообще также планируем там еще парк аттракционов», — рассказал журналисту агентства представитель парка.

Динопарк рассчитывают открыть в течение двух-трех недель, но точных дат пока нет. Локация будет находиться на Комсомольском озере в районе улиц Нефтяников и Интернациональной.

Ранее URA.RU рассказывало об открытие динопарка в Пыть-Яхе. Там доисторические животные были представлены в виде топиарных фигур.