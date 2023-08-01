01 августа 2023

В Нижневартовске открывают парк с динозаврами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, динозавр
Парк открывают возле Комсомольского озера в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) появится парк с динозаврами. Локацию планируют открыть возле Комсомольского озера. Об этом URA.RU рассказал представитель динопарка Анатолий Бобырев.

«Это выставка динозавров, они шевелятся, у каждого установлены информационные щиты. Пока что планируем на летний период, но он на зиму остается. И на следующий год будет снова работать. Вообще также планируем там еще парк аттракционов», — рассказал журналисту агентства представитель парка.

Динопарк рассчитывают открыть в течение двух-трех недель, но точных дат пока нет. Локация будет находиться на Комсомольском озере в районе улиц Нефтяников и Интернациональной.

Ранее URA.RU рассказывало об открытие динопарка в Пыть-Яхе. Там доисторические животные были представлены в виде топиарных фигур.

Парк откроют на Комсомольском озере в районе улиц Нефтяников и Интернациональной
Парк откроют на Комсомольском озере в районе улиц Нефтяников и Интернациональной
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) появится парк с динозаврами. Локацию планируют открыть возле Комсомольского озера. Об этом URA.RU рассказал представитель динопарка Анатолий Бобырев. «Это выставка динозавров, они шевелятся, у каждого установлены информационные щиты. Пока что планируем на летний период, но он на зиму остается. И на следующий год будет снова работать. Вообще также планируем там еще парк аттракционов», — рассказал журналисту агентства представитель парка. Динопарк рассчитывают открыть в течение двух-трех недель, но точных дат пока нет. Локация будет находиться на Комсомольском озере в районе улиц Нефтяников и Интернациональной. Ранее URA.RU рассказывало об открытие динопарка в Пыть-Яхе. Там доисторические животные были представлены в виде топиарных фигур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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