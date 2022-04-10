В ХМАО появится парк динозавров за 15 млн рублей. Фото

11 апреля 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

10 млн на парк динозавров выделят окружные власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) появится парк динозавров общей стоимостью почти 10 миллионов рублей, на берегу городского карьера расположатся топиарные фигуры доисторических животных высотой до 11 метров. Об этом URA.RU рассказала автор проекта Людмила Завадская. «Ко мне обратились жители города, как к депутату, чтобы я сделала проект похожий на тот, который я сделала ранее на площади мира. Мы выиграли региональный конкурс инициативных проектов. Теперь вслед за топиарным парком „Ноев ковчег“ у нас появится великолепный „Динопарк“ возле городского пляжа. Уже готовы эскизы и мы готовы приступить к сбору средств», — рассказала Завадская. По условиям конкурса, в «Динопарк» вложат муниципальные и окружные средства. Город вложит в проект 36% от его стоимость, почти 10 миллионов потратит округ, 5% от суммы придется собрать жителям. «Также в композицию войдут интерактивные микроавтобусы, другие фигуры. Динозавры будут в натуральную величину, такого в России еще нет. Это первый парк такого рода. Мы готовы приступить к сбору средств в ближайшее время», — добавила автор проекта. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском на деньги жителей построят парк, до которого не дойти. Дорога в этом районе грунтовая, соответственно, после дождей образуются большие лужи и грязь, глава городского поселения с корреспондентом отметил, что проблему с дорогой пытаются решить уже 15 лет. Эскиз из презентации проекта «Динопарк» Людмилы Завадской Изображение из презентации проекта «Динопарк» Людмилы Завадской Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Пыть-Яхе (ХМАО) появится парк динозавров общей стоимостью почти 10 миллионов рублей, на берегу городского карьера расположатся топиарные фигуры доисторических животных высотой до 11 метров. Об этом URA.RU рассказала автор проекта Людмила Завадская. «Ко мне обратились жители города, как к депутату, чтобы я сделала проект похожий на тот, который я сделала ранее на площади мира. Мы выиграли региональный конкурс инициативных проектов. Теперь вслед за топиарным парком „Ноев ковчег“ у нас появится великолепный „Динопарк“ возле городского пляжа. Уже готовы эскизы и мы готовы приступить к сбору средств», — рассказала Завадская. По условиям конкурса, в «Динопарк» вложат муниципальные и окружные средства. Город вложит в проект 36% от его стоимость, почти 10 миллионов потратит округ, 5% от суммы придется собрать жителям. «Также в композицию войдут интерактивные микроавтобусы, другие фигуры. Динозавры будут в натуральную величину, такого в России еще нет. Это первый парк такого рода. Мы готовы приступить к сбору средств в ближайшее время», — добавила автор проекта. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском на деньги жителей построят парк, до которого не дойти. Дорога в этом районе грунтовая, соответственно, после дождей образуются большие лужи и грязь, глава городского поселения с корреспондентом отметил, что проблему с дорогой пытаются решить уже 15 лет.