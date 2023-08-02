В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

В Тюмени на улице Мельникайте из окна восьмого этажа выпала девушка. Об этом сообщили в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Очевидцы сообщают в соцсетях, что на улице Мельникайте,113 из окна жилого дома выпала девушка. Предварительно, падение было с восьмого этажа. По данным источника, тюменка выжила», — сообщили очевидцы в группе.
Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
Обновлено в 18:06
В депздраве агентству сообщили, что выпавшая девушка находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в ОКБ №2. «Вызов поступил в 14:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 14:15. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент находится в реанимации, где оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента.
Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени выпал из окна многоэтажки на улице Зелинского. Мужчина погиб.
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