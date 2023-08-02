Нутрициолог дал советы, как легко сократить потребление сахара

Нутрициолог Тимонов посоветовал есть фрукты и ягоды вместо сахара

02 августа 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Чтобы сократить потребление сахара, нужно перейти на его заменители, посоветовал Станислав Тимонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Избыточное потребление сахара негативно влияет на организм человека, это может привести к заболеваниям сердца и ожирению. Сократить потребление сахара поможет замена сладкого на натуральные альтернативы, например, фрукты или ягоды. Об этом рассказал фитнес-инструктор и нутрициолог Станислав Тимонов. «Замените хотя бы часть сладостей в рационе натуральными альтернативами, такими как фрукты, ягоды, домашний мармелад, пастила, желе и так далее. Все эти продукты тоже содержат сахар, но благодаря тому, что в них есть клетчатка и витамины, они более полезны и питательны, чем конфеты, печенье или шоколад», — сообщает Тимонов изданию «Ридус». Также фитнес-инструктор добавил, что нужно не забывать пить воду, чаще готовить домашнюю пищу и переосмыслить свои привычки. Ранее управление Роспотребнадзора по Тюменской области опубликовало рекомендации, как сократить потребление сахара. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов, есть белки, заниматься физкультурой и употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол.

Избыточное потребление сахара негативно влияет на организм человека, это может привести к заболеваниям сердца и ожирению. Сократить потребление сахара поможет замена сладкого на натуральные альтернативы, например, фрукты или ягоды. Об этом рассказал фитнес-инструктор и нутрициолог Станислав Тимонов. «Замените хотя бы часть сладостей в рационе натуральными альтернативами, такими как фрукты, ягоды, домашний мармелад, пастила, желе и так далее. Все эти продукты тоже содержат сахар, но благодаря тому, что в них есть клетчатка и витамины, они более полезны и питательны, чем конфеты, печенье или шоколад», — сообщает Тимонов изданию «Ридус». Также фитнес-инструктор добавил, что нужно не забывать пить воду, чаще готовить домашнюю пищу и переосмыслить свои привычки. Ранее управление Роспотребнадзора по Тюменской области опубликовало рекомендации, как сократить потребление сахара. Специалисты советуют спать не менее семи-восьми часов, есть белки, заниматься физкультурой и употреблять заменители сахара, такие как стевия, эритритол или ксилитол.