В Тюменской области родители тройни пожаловались Путину на маленькую выплату от властей

Супруги Ганины из Упоровского района (Тюменская область) остались недовольны выплатой за рождение тройни, которую им предоставили власти региона, и направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам рассказала мать детей. Семья получила миллион рублей на улучшение жилищных условий.
«После рождения тройни мы получили от губернатора миллион рублей на улучшение жилищных условий. Это с учетом того, что у нас уже есть жилье. Я считаю, что сумма несправедливая. Тем, кто не работает, государство выделяет гораздо больше», — рассказала Марина Ганина изданию 72.ru.
Женщина уже направила обращение в адрес президента РФ Владимира Путина. В целом в семье Ганиных семеро детей.
Согласно постановлению правительства Тюменской области, расчет выплаты за рождение тройни производится следующим образом: число членов семьи умножается на норму предоставления жилья (18 квадратных метров на человека), а затем оттуда вычитаются квадратные метры, имеющиеся в собственности. Получившуюся цифру умножают на среднюю стоимость квадратного метра, установленную в регионе.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.
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