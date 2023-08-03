Пермяк через суд заставил бывшую жену впустить его в квартиру

04 августа 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд обязал экс-супругу истца отдать ему ключи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кудымкара (Пермский край) через суд заставил бывшую жену обеспечить ему беспрепятственный доступ в их совместную квартиру. Экс-супруга уехала с детьми жить в другой город, поменяла замок и не дала ключ истцу, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Суд решил обязать ответчика не чинить истцу препятствий в пользовании жилым помещением. Передать истцу дубликат ключей от квартиры и обеспечить беспрепятственный доступ в нее», — говорится в решении. В суде мужчина рассказал, что переехал на съемное жилье после конфликта с бывшей супругой, в ходе которого ему были нанесены побои. Через некоторое время его бывшая жена с детьми отправились в Москву, и тогда мужчина решил вернуться в свое жилье. Однако он не смог попасть домой, так как ответчик сменила замки, а также выбросила все его личные вещи. После этого кудымкарец решил обратиться в суд.

Житель Кудымкара (Пермский край) через суд заставил бывшую жену обеспечить ему беспрепятственный доступ в их совместную квартиру. Экс-супруга уехала с детьми жить в другой город, поменяла замок и не дала ключ истцу, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Суд решил обязать ответчика не чинить истцу препятствий в пользовании жилым помещением. Передать истцу дубликат ключей от квартиры и обеспечить беспрепятственный доступ в нее», — говорится в решении. В суде мужчина рассказал, что переехал на съемное жилье после конфликта с бывшей супругой, в ходе которого ему были нанесены побои. Через некоторое время его бывшая жена с детьми отправились в Москву, и тогда мужчина решил вернуться в свое жилье. Однако он не смог попасть домой, так как ответчик сменила замки, а также выбросила все его личные вещи. После этого кудымкарец решил обратиться в суд.