03 августа 2023

Пермяк через суд заставил бывшую жену впустить его в квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд обязал экс-супругу истца отдать ему ключи Фото:

Житель Кудымкара (Пермский край) через суд заставил бывшую жену обеспечить ему беспрепятственный доступ в их совместную квартиру. Экс-супруга уехала с детьми жить в другой город, поменяла замок и не дала ключ истцу, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда.

«Суд решил обязать ответчика не чинить истцу препятствий в пользовании жилым помещением. Передать истцу дубликат ключей от квартиры и обеспечить беспрепятственный доступ в нее», — говорится в решении.

В суде мужчина рассказал, что переехал на съемное жилье после конфликта с бывшей супругой, в ходе которого ему были нанесены побои. Через некоторое время его бывшая жена с детьми отправились в Москву, и тогда мужчина решил вернуться в свое жилье. Однако он не смог попасть домой, так как ответчик сменила замки, а также выбросила все его личные вещи. После этого кудымкарец решил обратиться в суд.

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Житель Кудымкара (Пермский край) через суд заставил бывшую жену обеспечить ему беспрепятственный доступ в их совместную квартиру. Экс-супруга уехала с детьми жить в другой город, поменяла замок и не дала ключ истцу, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Суд решил обязать ответчика не чинить истцу препятствий в пользовании жилым помещением. Передать истцу дубликат ключей от квартиры и обеспечить беспрепятственный доступ в нее», — говорится в решении. В суде мужчина рассказал, что переехал на съемное жилье после конфликта с бывшей супругой, в ходе которого ему были нанесены побои. Через некоторое время его бывшая жена с детьми отправились в Москву, и тогда мужчина решил вернуться в свое жилье. Однако он не смог попасть домой, так как ответчик сменила замки, а также выбросила все его личные вещи. После этого кудымкарец решил обратиться в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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