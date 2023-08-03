03 августа 2023

Власти раскрыли, кто сможет учиться в самой большой школе ЯНАО

В Арктическом лицее будут обучаться дети из СШ № 12 и расселяемого поселка Газ-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, образование, глобус, уроки, лицей
В Новом Уренгое закончили работы по внутренней отделке самой большой школы в ЯНАО Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) раскрыли, кто сможет учиться в самой большой школе округа. В новом учебном заведении будут обучаться школьники из средней школы №12 и дети из расселяемого поселка, сообщили в мэрии города.

«После ввода в эксплуатацию Арктического лицея школьники из СШ №12 (с 1 по 11 классы) будут обучаться в данном образовательном учреждении. Также там будут обучаться дети из поселка Газ-Сале и все желающие из других микрорайонов города при наличии свободных мест», — уточнили там.

В администрации рассказали, что сейчас проводятся завершающие работы по чистовой отделке внутренних помещений. К 30 августа подрядчиком планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего в течение 60 дней необходимо получение ряда разрешительных документов, в том числе лицензии на организацию образовательной деятельности.

Ранее сообщалось, что специалисты закончили строительные работы. Теперь осталось убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) раскрыли, кто сможет учиться в самой большой школе округа. В новом учебном заведении будут обучаться школьники из средней школы №12 и дети из расселяемого поселка, сообщили в мэрии города. «После ввода в эксплуатацию Арктического лицея школьники из СШ №12 (с 1 по 11 классы) будут обучаться в данном образовательном учреждении. Также там будут обучаться дети из поселка Газ-Сале и все желающие из других микрорайонов города при наличии свободных мест», — уточнили там. В администрации рассказали, что сейчас проводятся завершающие работы по чистовой отделке внутренних помещений. К 30 августа подрядчиком планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего в течение 60 дней необходимо получение ряда разрешительных документов, в том числе лицензии на организацию образовательной деятельности. Ранее сообщалось, что специалисты закончили строительные работы. Теперь осталось убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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