Власти раскрыли, кто сможет учиться в самой большой школе ЯНАО

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) раскрыли, кто сможет учиться в самой большой школе округа. В новом учебном заведении будут обучаться школьники из средней школы №12 и дети из расселяемого поселка, сообщили в мэрии города.
«После ввода в эксплуатацию Арктического лицея школьники из СШ №12 (с 1 по 11 классы) будут обучаться в данном образовательном учреждении. Также там будут обучаться дети из поселка Газ-Сале и все желающие из других микрорайонов города при наличии свободных мест», — уточнили там.
В администрации рассказали, что сейчас проводятся завершающие работы по чистовой отделке внутренних помещений. К 30 августа подрядчиком планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего в течение 60 дней необходимо получение ряда разрешительных документов, в том числе лицензии на организацию образовательной деятельности.
Ранее сообщалось, что специалисты закончили строительные работы. Теперь осталось убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью.
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