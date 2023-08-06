Бастрыкин взялся за чиновников Тюменской области, не защитивших жителей от огня

07 августа 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении чиновниками Каменского муниципального образования (Тюменская область) противопожарных мероприятий. В соцсети ведомство сообщило, что это привело к уничтожению большого количества домов и хозпостроек. «А.И. Бастрыкин затребовал доклад <…> по вопросу неисполнения должностными лицами Каменского муниципального образования условий муниципального контракта. Несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отсутствие необходимых противопожарных мероприятий и фиктивное подписание актов выполненных работ со стороны ответственных лиц привели к увеличению площади возгораний до 2200 гектаров. Пострадавшие получили выплаты, которых недостаточно для приобретения равнозначного жилья взамен сгоревшего. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело, а его руководитель Александр Кубляков должен предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования. Ранее URA.RU сообщало, что сто человек из Каменского муниципального образования Тюменской области останутся дежурить ночью в лесу, чтобы предотвратить повторные возгорания. По состоянию на утро 9 мая в регионе действовало девять ландшафтных пожаров на общей площади 777 га. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении чиновниками Каменского муниципального образования (Тюменская область) противопожарных мероприятий. В соцсети ведомство сообщило, что это привело к уничтожению большого количества домов и хозпостроек. «А.И. Бастрыкин затребовал доклад <…> по вопросу неисполнения должностными лицами Каменского муниципального образования условий муниципального контракта. Несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отсутствие необходимых противопожарных мероприятий и фиктивное подписание актов выполненных работ со стороны ответственных лиц привели к увеличению площади возгораний до 2200 гектаров. Пострадавшие получили выплаты, которых недостаточно для приобретения равнозначного жилья взамен сгоревшего. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело, а его руководитель Александр Кубляков должен предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования. Ранее URA.RU сообщало, что сто человек из Каменского муниципального образования Тюменской области останутся дежурить ночью в лесу, чтобы предотвратить повторные возгорания. По состоянию на утро 9 мая в регионе действовало девять ландшафтных пожаров на общей площади 777 га.