Власти ЯНАО завлекают жителей на диспансеризацию скидками в тренажерный зал

09 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти ЯНАО пытаются завлечь жителей на диспансеризацию скидками на абонементы в тренажерный зал и покупки в аптеках. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Несколько ямальских медучреждений ввели бонусы за прохождение диспансеризации. Так, Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал, Тарко-Салинская больница предлагает одноразовую 20% скидку на покупки в аптеках. В крупных поликлиниках медики предлагают северянам на выбор исследования уровня витамина D3, анализ на гормоны щитовидной железы или онкомаркеры», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что чаще всего у ямальцев выявляют болезни системы кровообращения — обнаружены у каждого четвертого из тысячи обследованных. На втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем — органов пищеварения. У трети жителей региона медики выявили высокий уровень холестерина, у 7% глюкозы, еще у 15% нерациональное питание. Таки у каждого пятого повышенного артериальное давление и лишний вес. Ранее сообщалось, что жители Тарко-Сале могут проходит диспансеризацию круглосуточно. Для этого медики прошли специальное обучение, а результаты можно получить на следующий день.

Власти ЯНАО пытаются завлечь жителей на диспансеризацию скидками на абонементы в тренажерный зал и покупки в аптеках. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Несколько ямальских медучреждений ввели бонусы за прохождение диспансеризации. Так, Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал, Тарко-Салинская больница предлагает одноразовую 20% скидку на покупки в аптеках. В крупных поликлиниках медики предлагают северянам на выбор исследования уровня витамина D3, анализ на гормоны щитовидной железы или онкомаркеры», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что чаще всего у ямальцев выявляют болезни системы кровообращения — обнаружены у каждого четвертого из тысячи обследованных. На втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем — органов пищеварения. У трети жителей региона медики выявили высокий уровень холестерина, у 7% глюкозы, еще у 15% нерациональное питание. Таки у каждого пятого повышенного артериальное давление и лишний вес. Ранее сообщалось, что жители Тарко-Сале могут проходит диспансеризацию круглосуточно. Для этого медики прошли специальное обучение, а результаты можно получить на следующий день.