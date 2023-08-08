08 августа 2023

Власти ЯНАО завлекают жителей на диспансеризацию скидками в тренажерный зал

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Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал Фото:

Власти ЯНАО пытаются завлечь жителей на диспансеризацию скидками на абонементы в тренажерный зал и покупки в аптеках. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Несколько ямальских медучреждений ввели бонусы за прохождение диспансеризации. Так, Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал, Тарко-Салинская больница предлагает одноразовую 20% скидку на покупки в аптеках. В крупных поликлиниках медики предлагают северянам на выбор исследования уровня витамина D3, анализ на гормоны щитовидной железы или онкомаркеры», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что чаще всего у ямальцев выявляют болезни системы кровообращения — обнаружены у каждого четвертого из тысячи обследованных. На втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем — органов пищеварения. У трети жителей региона медики выявили высокий уровень холестерина, у 7% глюкозы, еще у 15% нерациональное питание. Таки у каждого пятого повышенного артериальное давление и лишний вес.

Ранее сообщалось, что жители Тарко-Сале могут проходит диспансеризацию круглосуточно. Для этого медики прошли специальное обучение, а результаты можно получить на следующий день.

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Власти ЯНАО пытаются завлечь жителей на диспансеризацию скидками на абонементы в тренажерный зал и покупки в аптеках. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Несколько ямальских медучреждений ввели бонусы за прохождение диспансеризации. Так, Новоуренгойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал, Тарко-Салинская больница предлагает одноразовую 20% скидку на покупки в аптеках. В крупных поликлиниках медики предлагают северянам на выбор исследования уровня витамина D3, анализ на гормоны щитовидной железы или онкомаркеры», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что чаще всего у ямальцев выявляют болезни системы кровообращения — обнаружены у каждого четвертого из тысячи обследованных. На втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем — органов пищеварения. У трети жителей региона медики выявили высокий уровень холестерина, у 7% глюкозы, еще у 15% нерациональное питание. Таки у каждого пятого повышенного артериальное давление и лишний вес. Ранее сообщалось, что жители Тарко-Сале могут проходит диспансеризацию круглосуточно. Для этого медики прошли специальное обучение, а результаты можно получить на следующий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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