09 августа 2023

Тюменская компания «Мостострой-11» соединила берега Волги в Татарстане

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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, моор александр, руссу николай
Александр Моор (слева) назвал компанию экс-депутата областной думы Николая Руссу «настоящими профессионалами» Фото:

Тюменская компания «Мостострой-11» завершила финальный этап надвижки пролетов моста через Волгу в Татарстане. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Спасибо заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину и главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову за теплые слова в адрес наших специалистов. Они у нас действительно очень сильные, настоящие профессионалы», — отметил Моор.

Мост через Волгу в Татарстане будет частью федеральной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью и самым длинным мостом на этой автодороге. Ориентировочно строительные работы будут завершены в 2024 году.

Ранее URA.RU рассказало, что Александр Моор внимательно следит и за строительством в Тюменской области. В частности, он дал поручение подготовить проект новой больницы в тюменском селе.

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Тюменская компания «Мостострой-11» завершила финальный этап надвижки пролетов моста через Волгу в Татарстане. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Спасибо заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину и главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову за теплые слова в адрес наших специалистов. Они у нас действительно очень сильные, настоящие профессионалы», — отметил Моор. Мост через Волгу в Татарстане будет частью федеральной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью и самым длинным мостом на этой автодороге. Ориентировочно строительные работы будут завершены в 2024 году. Ранее URA.RU рассказало, что Александр Моор внимательно следит и за строительством в Тюменской области. В частности, он дал поручение подготовить проект новой больницы в тюменском селе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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