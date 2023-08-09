Тюменская компания «Мостострой-11» соединила берега Волги в Татарстане

10 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Александр Моор (слева) назвал компанию экс-депутата областной думы Николая Руссу «настоящими профессионалами» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменская компания «Мостострой-11» завершила финальный этап надвижки пролетов моста через Волгу в Татарстане. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Спасибо заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину и главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову за теплые слова в адрес наших специалистов. Они у нас действительно очень сильные, настоящие профессионалы», — отметил Моор. Мост через Волгу в Татарстане будет частью федеральной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью и самым длинным мостом на этой автодороге. Ориентировочно строительные работы будут завершены в 2024 году. Ранее URA.RU рассказало, что Александр Моор внимательно следит и за строительством в Тюменской области. В частности, он дал поручение подготовить проект новой больницы в тюменском селе.

Тюменская компания «Мостострой-11» завершила финальный этап надвижки пролетов моста через Волгу в Татарстане. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Спасибо заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину и главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову за теплые слова в адрес наших специалистов. Они у нас действительно очень сильные, настоящие профессионалы», — отметил Моор. Мост через Волгу в Татарстане будет частью федеральной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью и самым длинным мостом на этой автодороге. Ориентировочно строительные работы будут завершены в 2024 году. Ранее URA.RU рассказало, что Александр Моор внимательно следит и за строительством в Тюменской области. В частности, он дал поручение подготовить проект новой больницы в тюменском селе.