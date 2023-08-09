Мать срочника пожаловалась омбудсмену ХМАО на некачественную медпомощь в воинской части

10 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Омбудсмен по ХМАО взяла вопрос под личный контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мать солдата-срочника из Нижневартовска обратилась к уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. Женщина заявляет, что ее сыну не в полном объеме оказывают медицинскую помощь в воинской части. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама заявительница. «На „присяге“ я увидела, что мой сын еле стоит на ногах, задыхается от кашля, весь горит. Меряю ему температуру — а там под 40. Оказывается, он уже на протяжении двух недель лежит в санчасти, а в местной поликлинике ему ставят разные диагнозы: острый бронхит, тонзиллит, подозрение на пневмонию. При этом сыну за все это время даже не сделали КТ. Сейчас поставили диагноз ОРВИ», — рассказывает мать срочника. Женщина обратилась за помощью к югорскому омбудсмену, ведь состояние здоровья ее сына не улучшается. Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что взяла ситуацию под контроль. «По обращению матери военнослужащего по срочному призыву Уполномоченным направлены рекомендации в военную прокуратуру Владимирского гарнизона о проведении проверки по вопросу оказания призывнику медицинской помощи в полном объеме», — прокомментировала Стребкова. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Западного военного округа для разъяснения обстоятельств лечения солдата. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о правилах получения отсрочки от армии. Отсрочка от призыва может быть предоставлена несколько раз, но по разным причинам: на время обучения в вузе и колледже, в связи с семейными обстоятельствами или по состоянию здоровья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать солдата-срочника из Нижневартовска обратилась к уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. Женщина заявляет, что ее сыну не в полном объеме оказывают медицинскую помощь в воинской части. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама заявительница. «На „присяге“ я увидела, что мой сын еле стоит на ногах, задыхается от кашля, весь горит. Меряю ему температуру — а там под 40. Оказывается, он уже на протяжении двух недель лежит в санчасти, а в местной поликлинике ему ставят разные диагнозы: острый бронхит, тонзиллит, подозрение на пневмонию. При этом сыну за все это время даже не сделали КТ. Сейчас поставили диагноз ОРВИ», — рассказывает мать срочника. Женщина обратилась за помощью к югорскому омбудсмену, ведь состояние здоровья ее сына не улучшается. Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что взяла ситуацию под контроль. «По обращению матери военнослужащего по срочному призыву Уполномоченным направлены рекомендации в военную прокуратуру Владимирского гарнизона о проведении проверки по вопросу оказания призывнику медицинской помощи в полном объеме», — прокомментировала Стребкова. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Западного военного округа для разъяснения обстоятельств лечения солдата. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о правилах получения отсрочки от армии. Отсрочка от призыва может быть предоставлена несколько раз, но по разным причинам: на время обучения в вузе и колледже, в связи с семейными обстоятельствами или по состоянию здоровья.