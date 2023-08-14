14 августа 2023

Россия получила 50 миллиардов рублей от компаний из недружественных стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Взятка. Коррупция. Купюры. Банкноты. Челябинск, евро, деньги, рубли, купюры, валюта, взятка, коррупция, банкноты, подкуп
Средства были перечислены в качестве добровольных взносов при продаже активов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные компании пополнили бюджет России в 2023 году на 54 млрд рублей. Это средства были получены при введении комиссии за реализацию российских активов. Ожидается, что объем финансовых вливаний в бюджет к концу года превысит 100 млрд рублей.

«В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд рублей, следует из данных системы „Электронный бюджет“. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года», — пишет РБК.

По данным издания, вливания в бюджет регламентированы новым законом, согласно которому сделки по продаже активов недружественных стран после одобрения комиссией во главе с главой Минфина России. После оценки актива не менее 5% рыночной стоимости должны быть перечислены в казну России в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. так, на сегодняшний день известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала спецоперации на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний, где обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные компании пополнили бюджет России в 2023 году на 54 млрд рублей. Это средства были получены при введении комиссии за реализацию российских активов. Ожидается, что объем финансовых вливаний в бюджет к концу года превысит 100 млрд рублей. «В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд рублей, следует из данных системы „Электронный бюджет“. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года», — пишет РБК. По данным издания, вливания в бюджет регламентированы новым законом, согласно которому сделки по продаже активов недружественных стран после одобрения комиссией во главе с главой Минфина России. После оценки актива не менее 5% рыночной стоимости должны быть перечислены в казну России в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. так, на сегодняшний день известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала спецоперации на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний, где обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...