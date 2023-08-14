Россия получила 50 миллиардов рублей от компаний из недружественных стран

15 августа 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Средства были перечислены в качестве добровольных взносов при продаже активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные компании пополнили бюджет России в 2023 году на 54 млрд рублей. Это средства были получены при введении комиссии за реализацию российских активов. Ожидается, что объем финансовых вливаний в бюджет к концу года превысит 100 млрд рублей. «В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд рублей, следует из данных системы „Электронный бюджет“. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года», — пишет РБК. По данным издания, вливания в бюджет регламентированы новым законом, согласно которому сделки по продаже активов недружественных стран после одобрения комиссией во главе с главой Минфина России. После оценки актива не менее 5% рыночной стоимости должны быть перечислены в казну России в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. так, на сегодняшний день известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала спецоперации на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний, где обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные компании пополнили бюджет России в 2023 году на 54 млрд рублей. Это средства были получены при введении комиссии за реализацию российских активов. Ожидается, что объем финансовых вливаний в бюджет к концу года превысит 100 млрд рублей. «В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд рублей, следует из данных системы „Электронный бюджет“. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года», — пишет РБК. По данным издания, вливания в бюджет регламентированы новым законом, согласно которому сделки по продаже активов недружественных стран после одобрения комиссией во главе с главой Минфина России. После оценки актива не менее 5% рыночной стоимости должны быть перечислены в казну России в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. так, на сегодняшний день известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала спецоперации на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний, где обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.