FT: крупнейшие компании Европы потеряли 100 миллиардов евро в России

Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний.
«Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро с начала СВО. За 2023 год у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — говорится в анализе
Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. По словам политика, такой закон обезопасит данные россиян.
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