FT: крупнейшие компании Европы потеряли 100 миллиардов евро в России

07 августа 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Компании лишились не менее 100 миллиардов евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний. «Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро с начала СВО. За 2023 год у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — говорится в анализе Financial Times . Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. По словам политика, такой закон обезопасит данные россиян.

Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний. «Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро с начала СВО. За 2023 год у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — говорится в анализе Financial Times. Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. По словам политика, такой закон обезопасит данные россиян.