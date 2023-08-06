06 августа 2023

FT: крупнейшие компании Европы потеряли 100 миллиардов евро в России

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Компании лишились не менее 100 миллиардов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний.

«Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро с начала СВО. За 2023 год у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — говорится в анализе Financial Times.

Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. По словам политика, такой закон обезопасит данные россиян.

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Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро от своей деятельности в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2023 году убытки понесли 176 компаний. «Крупнейшие компании Европы потеряли не менее 100 миллиардов евро с начала СВО. За 2023 год у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — говорится в анализе Financial Times. Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. По словам политика, такой закон обезопасит данные россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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