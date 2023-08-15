15 августа 2023

Тюменка добилась признания брата умершим, чтобы вступить в наследство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Сургут, рыбак, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Мужчина пропал на рыбалке в 2017 году Фото:

Жительница Уватского района (Тюменская область) в суде добилась признания умершим своего брата, который пропал в 2017 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Решение позволяет заявителю принять меры по сохранению имущества родственника, а наследникам вступить в наследство.

«В мае 2017 года брат женщины уехал на рыбалку и домой не вернулся. Находится в розыске и до настоящего времени его место нахождения не установлено. В 2020 году решением Уватского районного суда он признан безвестно отсутствующим», — рассказали в пресс-службе подробности.

По данным ведомства, требование заявителя поддержала прокуратура. Учитывая обстоятельства, суд признал пропавшего умершим.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Уватского района (Тюменская область) в суде добилась признания умершим своего брата, который пропал в 2017 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Решение позволяет заявителю принять меры по сохранению имущества родственника, а наследникам вступить в наследство. «В мае 2017 года брат женщины уехал на рыбалку и домой не вернулся. Находится в розыске и до настоящего времени его место нахождения не установлено. В 2020 году решением Уватского районного суда он признан безвестно отсутствующим», — рассказали в пресс-службе подробности. По данным ведомства, требование заявителя поддержала прокуратура. Учитывая обстоятельства, суд признал пропавшего умершим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...