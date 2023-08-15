Тюменка добилась признания брата умершим, чтобы вступить в наследство

16 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал на рыбалке в 2017 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Уватского района (Тюменская область) в суде добилась признания умершим своего брата, который пропал в 2017 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Решение позволяет заявителю принять меры по сохранению имущества родственника, а наследникам вступить в наследство. «В мае 2017 года брат женщины уехал на рыбалку и домой не вернулся. Находится в розыске и до настоящего времени его место нахождения не установлено. В 2020 году решением Уватского районного суда он признан безвестно отсутствующим», — рассказали в пресс-службе подробности. По данным ведомства, требование заявителя поддержала прокуратура. Учитывая обстоятельства, суд признал пропавшего умершим.

Жительница Уватского района (Тюменская область) в суде добилась признания умершим своего брата, который пропал в 2017 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Решение позволяет заявителю принять меры по сохранению имущества родственника, а наследникам вступить в наследство. «В мае 2017 года брат женщины уехал на рыбалку и домой не вернулся. Находится в розыске и до настоящего времени его место нахождения не установлено. В 2020 году решением Уватского районного суда он признан безвестно отсутствующим», — рассказали в пресс-службе подробности. По данным ведомства, требование заявителя поддержала прокуратура. Учитывая обстоятельства, суд признал пропавшего умершим.