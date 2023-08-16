Цель атаки по Одесской области — повреждение портовой и зерновой инфраструктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе атаки ВС РФ по Одесской области была поражена портовая и зерновая инфраструктура на южной территории. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«[ВС РФ] дважды за ночь атаковали [Одесскую область] ударными беспилотниками Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет.
В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. В ходе атаки было повреждено производственное оборудование. С утра 16 августа также сообщалось о взрывах в области.
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