Глава Одесской области назвал цель, которую поразила российская армия. Видео

Кипер: целью атаки по Одесской области было повреждение инфраструктуры

16 августа 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Цель атаки по Одесской области — повреждение портовой и зерновой инфраструктуры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе атаки ВС РФ по Одесской области была поражена портовая и зерновая инфраструктура на южной территории. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «[ВС РФ] дважды за ночь атаковали [Одесскую область] ударными беспилотниками Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. В ходе атаки было повреждено производственное оборудование. С утра 16 августа также сообщалось о взрывах в области.

В ходе атаки ВС РФ по Одесской области была поражена портовая и зерновая инфраструктура на южной территории. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «[ВС РФ] дважды за ночь атаковали [Одесскую область] ударными беспилотниками Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. В ходе атаки было повреждено производственное оборудование. С утра 16 августа также сообщалось о взрывах в области.