Глава Одесской области назвал цель, которую поразила российская армия. Видео

Кипер: целью атаки по Одесской области было повреждение инфраструктуры
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Цель атаки по Одесской области — повреждение портовой и зерновой инфраструктуры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе атаки ВС РФ по Одесской области была поражена портовая и зерновая инфраструктура на южной территории. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«[ВС РФ] дважды за ночь атаковали [Одесскую область] ударными беспилотниками Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет.

В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. В ходе атаки было повреждено производственное оборудование. С утра 16 августа также сообщалось о взрывах в области.

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В ходе атаки ВС РФ по Одесской области была поражена портовая и зерновая инфраструктура на южной территории. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «[ВС РФ] дважды за ночь атаковали [Одесскую область] ударными беспилотниками Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет. В конце июля по порту в Одесской области был нанесен ракетный удар. В ходе атаки было повреждено производственное оборудование. С утра 16 августа также сообщалось о взрывах в области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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