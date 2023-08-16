В Одесской области прогремели взрывы

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О пострадавших в ходе взрыва не сообщается Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одесской области вновь прозвучали взрывы. Несколько украинских telegram-каналов пишут о подрывах в городах Измаил и Рени.

«Взрывы в Измаиле и Рени (Одесская область). <…> Официальной информации об ущербе пока нет», — сообщает украинский канал «Политика страны», ссылаясь на сообщения других telegram-каналов.

В июле ВС РФ ударяли по объектам инфраструктуры и безэкипажным катерам в Одессе и Николаеве. Спустя несколько дней вновь был нанесен удар в районе Одессы, где размещался центр подготовки террористических операций против России.

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В Одесской области вновь прозвучали взрывы. Несколько украинских telegram-каналов пишут о подрывах в городах Измаил и Рени. «Взрывы в Измаиле и Рени (Одесская область). <…> Официальной информации об ущербе пока нет», — сообщает украинский канал «Политика страны», ссылаясь на сообщения других telegram-каналов. В июле ВС РФ ударяли по объектам инфраструктуры и безэкипажным катерам в Одессе и Николаеве. Спустя несколько дней вновь был нанесен удар в районе Одессы, где размещался центр подготовки террористических операций против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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