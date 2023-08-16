В Одесской области прогремели взрывы

16 августа 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

О пострадавших в ходе взрыва не сообщается Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области вновь прозвучали взрывы. Несколько украинских telegram-каналов пишут о подрывах в городах Измаил и Рени. «Взрывы в Измаиле и Рени (Одесская область). <…> Официальной информации об ущербе пока нет», — сообщает украинский канал «Политика страны», ссылаясь на сообщения других telegram-каналов. В июле ВС РФ ударяли по объектам инфраструктуры и безэкипажным катерам в Одессе и Николаеве. Спустя несколько дней вновь был нанесен удар в районе Одессы, где размещался центр подготовки террористических операций против России.

В Одесской области вновь прозвучали взрывы. Несколько украинских telegram-каналов пишут о подрывах в городах Измаил и Рени. «Взрывы в Измаиле и Рени (Одесская область). <…> Официальной информации об ущербе пока нет», — сообщает украинский канал «Политика страны», ссылаясь на сообщения других telegram-каналов. В июле ВС РФ ударяли по объектам инфраструктуры и безэкипажным катерам в Одессе и Николаеве. Спустя несколько дней вновь был нанесен удар в районе Одессы, где размещался центр подготовки террористических операций против России.