На побережье Одессы взорвались десять морских мин

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Украина, архив. Пермь, одесса, черное море, городской пляж
В Одессе сдетонировали несколько мин во время шторма Фото:

На побережье Одесской области детонировали десять морских мин. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

«За сутки на побережье Одесской области сдетонировали десять морских мин», — подчеркнула Наталья Гуменюк. Ее слова передает украинский портал новостей «Вести». До этого сообщалось о штормах на данной территории.

Это не первый случай, когда Одесса сталкивается с детонацией подводных мин. В последний раз это происходило в марте этого года. Причиной тогда также стал шторм. Туроператоры в настоящий момент приглашают граждан посетить Украину во время военного конфликта.

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На побережье Одесской области детонировали десять морских мин. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. «За сутки на побережье Одесской области сдетонировали десять морских мин», — подчеркнула Наталья Гуменюк. Ее слова передает украинский портал новостей «Вести». До этого сообщалось о штормах на данной территории. Это не первый случай, когда Одесса сталкивается с детонацией подводных мин. В последний раз это происходило в марте этого года. Причиной тогда также стал шторм. Туроператоры в настоящий момент приглашают граждан посетить Украину во время военного конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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