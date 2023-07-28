На побережье Одессы взорвались десять морских мин

На побережье Одесской области детонировали десять морских мин. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.
«За сутки на побережье Одесской области сдетонировали десять морских мин», — подчеркнула Наталья Гуменюк. Ее слова передает украинский портал новостей «Вести». До этого сообщалось о штормах на данной территории.
Это не первый случай, когда Одесса сталкивается с детонацией подводных мин. В последний раз это происходило в марте этого года. Причиной тогда также стал шторм. Туроператоры в настоящий момент приглашают граждан посетить Украину во время военного конфликта.
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