Власти Пуровского района ЯНАО не могут продать с аукциона недостроенный дом

Дом в Тарко-Сале не могут достроить из-за нарушений, а продать из-за отсутствия покупателей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дом в Тарко-Сале (ЯНАО), на проблему которого во время «Честного маршрута» обратила внимание губернатора Дмитрия Артюхова местная жительница, выполнен с нарушениями строительных требований. В настоящее время его пытаются реализовать с аукциона, сообщил URA.RU источник в региональном правительстве.

«Возводили здание без государственного строительного надзора, частично применялись материалы, не предусмотренные проектной документацией. Полное инструментальное обследование здания имеют право провести только собственники — ООО „Пурдорстройсервис“ и НО „Ассоциация строительных подрядных организаций“, но они отказываются от данной процедуры. Нет намерений и достроить дом, единственное требование к профильному департаменту — помочь с продажей здания и отдать им деньги», — рассказал собеседник корреспонденту агентства.

Строительство дома на 36 квартир было заморожено еще в 2012 году из-за недостатка средств, администрация Пуровского района два раза продлевала договор аренды на участок под домом, после, по решению арбитражного суда, право на его аренду было отозвано. Дом семь раз выставлялся на аукцион, но торги также признавались несостоявшимися, из-за отсутствия желающих. Собеседник отметил, что этот дом получил у местных жителей прозвище «железный», из-за того, что главным образом он выстроен из профлиста, с утеплителем. «Любой строитель знает, что зимой в нем будет очень холодно, а летом жарко», — привел экспертное мнение собеседник агентства.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов обещал разобраться в ситуации с проблемным домом в Тарко-Сале. Доклад профильных специалистов был заслушан в воскресенье 20 августа.

Проблемный дом в Тарко-Сале не могут продать с аукциона Фото: читатель URA.RU

Дом выстроен с нарушением технологий Фото: читатель URA.RU