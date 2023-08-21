21 августа 2023

Тюменский губернатор отправил в зону СВО девять автомобилей. Видео

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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
Машины будут использоваться для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал командирам именных воинских подразделений региона ключи от девяти новых автомобилей УАЗ. Об это он рассказал в своем telegram-канале. Машины будут использоваться тюменскими отрядами в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Передал командирам наших именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ „буханка“ и одну УАЗ „фермер“. Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО. Показал, чем мы оснастили автомобили: бронежилеты и каски для водителя и пассажиров, тепловизионный монокуляр, обязательно в комплекте противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению», — написал Александр Моор в своей публикации.

Он добавил, что в каждом автомобиле есть медицинские аптечки, генераторы и инструменты для работы в полевых условиях. Также в них есть штурмовые бронежилеты и другие предметы, необходимые для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.

Глава региона отметил, что в июле Тюменская область уже отправила на передовую девять автомобилей. Эта техника используется жителями региона, которые принимают участие в СВО.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор передал командирам именных воинских подразделений региона ключи от девяти новых автомобилей УАЗ. Об это он рассказал в своем telegram-канале. Машины будут использоваться тюменскими отрядами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Передал командирам наших именных воинских подразделений девять новых автомобилей: восемь машин УАЗ „буханка“ и одну УАЗ „фермер“. Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения СВО. Показал, чем мы оснастили автомобили: бронежилеты и каски для водителя и пассажиров, тепловизионный монокуляр, обязательно в комплекте противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению», — написал Александр Моор в своей публикации. Он добавил, что в каждом автомобиле есть медицинские аптечки, генераторы и инструменты для работы в полевых условиях. Также в них есть штурмовые бронежилеты и другие предметы, необходимые для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Глава региона отметил, что в июле Тюменская область уже отправила на передовую девять автомобилей. Эта техника используется жителями региона, которые принимают участие в СВО. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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