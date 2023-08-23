Пермские военные сделали заявление после гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Пермские ветераны боевых действий назвали Пригожина авторитетом для солдат ЧВК

24 августа 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Пермские ветераны боевых действий отмечают, что Евгений Пригожин был как отец для бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был непререкаемым авторитетом и «родным отцом» для своих бойцов. Такое заявление сделали ветераны боевых действий Пермского края в связи с крушением бизнес-джета, в котором, по предварительным данным, находился предприниматель. Пост опубликован на странице сообщества «Сила в братстве-59» в соцсети «ВКонтакте». «Можно иметь о нем [Евгении Пригожине] разные противоречивые мнения ввиду его высказываний и поступков, но однозначно одно — он был патриотом России и одним из самых умелых ее воинов. Знаем отношение к нему рядовых бойцов „Вагнера“, для них он был непререкаемым авторитетом и „отцом родным“, выражаем им искренние соболезнования. С уважением, ветераны боевых действий и военной службы Пермского края», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети. Ранее своими воспоминаниями о командире ЧВК «Вагнер» Дмитрии Уткине поделился один из пермских бойцов. Он охарактеризовал его, как отличного командира, которого «боялись и уважали» военнослужащие. Пригожин, также как и Уткин, как предполагается, находились в бизнес-джете, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна было 10 человек, по предварительным данным, все они погибли.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был непререкаемым авторитетом и «родным отцом» для своих бойцов. Такое заявление сделали ветераны боевых действий Пермского края в связи с крушением бизнес-джета, в котором, по предварительным данным, находился предприниматель. Пост опубликован на странице сообщества «Сила в братстве-59» в соцсети «ВКонтакте». «Можно иметь о нем [Евгении Пригожине] разные противоречивые мнения ввиду его высказываний и поступков, но однозначно одно — он был патриотом России и одним из самых умелых ее воинов. Знаем отношение к нему рядовых бойцов „Вагнера“, для них он был непререкаемым авторитетом и „отцом родным“, выражаем им искренние соболезнования. С уважением, ветераны боевых действий и военной службы Пермского края», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети. Ранее своими воспоминаниями о командире ЧВК «Вагнер» Дмитрии Уткине поделился один из пермских бойцов. Он охарактеризовал его, как отличного командира, которого «боялись и уважали» военнослужащие. Пригожин, также как и Уткин, как предполагается, находились в бизнес-джете, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Всего на борту воздушного судна было 10 человек, по предварительным данным, все они погибли.