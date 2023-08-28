Тюменский завод пытается вернуть с СВО мобилизованного сотрудника

Замену мобилизованному тюменцу заводу придется обучать не менее года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Завод «Тюменские аэрозоли» подал в суд на военкомат с требованием вернуть с СВО мобилизованного сотрудника предприятия. Информация содержится в судебном акте. Представители завода настаивают, что их производство, хоть и не официально, относится к организациям оборонно-промышленного комплекса, а значит важный сотрудник имел право на бронь.

«Завод подал иск к военному комиссариату Тюменской области. Истец требует признать незаконными действия по мобилизации сотрудника предприятия, имеющего право на бронь, и вернуть мужчину с СВО», — говорится в судебном акте.

Как поясняли представители завода, мобилизованный тюменец работал оператором автоматической линии по производству газового оружия самообороны. В связи с тем, что должности, связанные с химической промышленностью, подлежат бронированию, предприятие потребовало вернуть работника, замену которому придется обучать не менее года.

Тюменца призвали 24 октября 2022 года. На следующий день работодатель подал в военкомат жалобу. Там же отметили, что бронь от завода на мужчину не поступала, а значит он отправился на спецоперацию на законных основаниях.

После этого предприятие, имеющее статус лучшего экспортера Тюменской области в сфере промышленности, начало борьбу в суде. Первая инстанция встала на сторону военных, апелляционный суд ее поддержал. Там пояснили, что бронь положена работникам организаций оборонно-промышленного комплекса. «Тюменские аэрозоли» к таковым не относятся, хоть предприятие уже и подало соответствующую заявку в Минпромторг.

«Наше предприятие производит продукцию, которая поставляется, в том числе, и на СВО. Сергей (мобилизованный сотрудник — прим. URA.RU) начальник отдела из трех специалистов. Именно он их обучал, заменить его некем. В судах, на наш взгляд, не изучают всех доводов, которые мы приводим. Планируем подавать иск в Верховный суд РФ», — рассказали URA.RU на заводе «Тюменские аэрозоли».