Самолет из Москвы в Тобольск экстренно сел в Тюмени

Борт пришлось садить в Рощино из-за отказа одной из систем
Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала.
Система ИЛС помогает судам осуществлять посадку. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.
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