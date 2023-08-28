Самолет из Москвы в Тобольск экстренно сел в Тюмени

29 августа 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Борт пришлось садить в Рощино из-за отказа одной из систем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала. Система ИЛС помогает судам осуществлять посадку. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.

Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала. Система ИЛС помогает судам осуществлять посадку. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.