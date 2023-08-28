28 августа 2023

Самолет из Москвы в Тобольск экстренно сел в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, самолет, прилет в аэропорт, служба авиаперевозок
Борт пришлось садить в Рощино из-за отказа одной из систем Фото:

Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала.

Система ИЛС помогает судам осуществлять посадку. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.

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Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы в Тобольск пришлось сажать в Тюмени из-за отказа одной из систем. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «28.08.2023, 11:27 (время московское). Рейс UVT203 Москва (Домодедово) — Тобольск. Командир доложил об отказе системы захода ИЛС. Борт проследовал на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала. Система ИЛС помогает судам осуществлять посадку. URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что 29 августа из Тюмени вовремя не вылетел борт на Москву. Изначально рейс задержали на 4,5 часа, затем — еще почти на семь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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