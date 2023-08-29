Глава коммунистов ЯНАО уступит мандат однопартийцу. Инсайд

30 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Елена Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер местных коммунистов Елена Кукушкина намерена провести в заксобрание своих однопартийцев, перед тем, как завершить карьеру в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии. «Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания в 2025 году, так как уйдет на пенсию. Скорее всего, она будет продвигать туда кого-то из своих однопартийцев», — рассказал инсайдер. По словам источника, коммунистка будет выбирать между лидером ямальских комсомольцев Александром Ламдо и скандально известным Ефратом Рамазановым, который выдвигался в гордуму Ноябрьска и незаконно проник на избирательный участок. Елена Кукушкина ответила агентству, что региональная партийная повестка, в том числе и кадровые вопросы, решаются при участии Центрального Комитета партии. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Кукушкина задумывается завершить политическую карьеру. Сама коммунистка заявила, что ни с кем эту тему не обсуждала.

Лидер местных коммунистов Елена Кукушкина намерена провести в заксобрание своих однопартийцев, перед тем, как завершить карьеру в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии. «Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания в 2025 году, так как уйдет на пенсию. Скорее всего, она будет продвигать туда кого-то из своих однопартийцев», — рассказал инсайдер. По словам источника, коммунистка будет выбирать между лидером ямальских комсомольцев Александром Ламдо и скандально известным Ефратом Рамазановым, который выдвигался в гордуму Ноябрьска и незаконно проник на избирательный участок. Елена Кукушкина ответила агентству, что региональная партийная повестка, в том числе и кадровые вопросы, решаются при участии Центрального Комитета партии. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Кукушкина задумывается завершить политическую карьеру. Сама коммунистка заявила, что ни с кем эту тему не обсуждала.