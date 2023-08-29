29 августа 2023

Глава коммунистов ЯНАО уступит мандат однопартийцу. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, кукушкина елена
Елена Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания Фото:

Лидер местных коммунистов Елена Кукушкина намерена провести в заксобрание своих однопартийцев, перед тем, как завершить карьеру в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии.

«Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания в 2025 году, так как уйдет на пенсию. Скорее всего, она будет продвигать туда кого-то из своих однопартийцев», — рассказал инсайдер.

По словам источника, коммунистка будет выбирать между лидером ямальских комсомольцев Александром Ламдо и скандально известным Ефратом Рамазановым, который выдвигался в гордуму Ноябрьска и незаконно проник на избирательный участок. Елена Кукушкина ответила агентству, что региональная партийная повестка, в том числе и кадровые вопросы, решаются при участии Центрального Комитета партии.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Кукушкина задумывается завершить политическую карьеру. Сама коммунистка заявила, что ни с кем эту тему не обсуждала.

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Лидер местных коммунистов Елена Кукушкина намерена провести в заксобрание своих однопартийцев, перед тем, как завершить карьеру в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии. «Кукушкина не войдет в новый созыв заксобрания в 2025 году, так как уйдет на пенсию. Скорее всего, она будет продвигать туда кого-то из своих однопартийцев», — рассказал инсайдер. По словам источника, коммунистка будет выбирать между лидером ямальских комсомольцев Александром Ламдо и скандально известным Ефратом Рамазановым, который выдвигался в гордуму Ноябрьска и незаконно проник на избирательный участок. Елена Кукушкина ответила агентству, что региональная партийная повестка, в том числе и кадровые вопросы, решаются при участии Центрального Комитета партии. Ранее URA.RU сообщало, что Елена Кукушкина задумывается завершить политическую карьеру. Сама коммунистка заявила, что ни с кем эту тему не обсуждала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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