29 августа 2023
28 августа 2023

Воспитанникам интерната в ЯНАО придется потесниться из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , фасад здания, центральный рынок, ремонт, реконструкция
В интернате в селе Мыс Каменный отремонтируют спальный корпус Фото:

В школе-интернате села Мыс Каменный в Ямальском районе ЯНАО планируется ремонт спального корпуса. Воспитанники будут переведены в другие корпуса, сообщили URA.RU в муниципальной службе заказчика.

«В интернате запланирован ремонт спального корпуса, данные корпуса территориально также относятся к школе-интернату. На время ремонта воспитанники будут размещены в других корпусах», — сообщили корреспонденту агентства в МКУ «Ямальская служба заказчика».

На ремонт корпуса планируется потратить более 59 миллионов рублей. Работы в корпусе начнутся уже после начала учебного года.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за строительных подрядчиков в селе Мыс Каменный затягивается ввод нескольких важных социальных объектов. Подрядчик затягивает строительство современного детского сада, под угрозой срыва и строительная программа.

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В школе-интернате села Мыс Каменный в Ямальском районе ЯНАО планируется ремонт спального корпуса. Воспитанники будут переведены в другие корпуса, сообщили URA.RU в муниципальной службе заказчика. «В интернате запланирован ремонт спального корпуса, данные корпуса территориально также относятся к школе-интернату. На время ремонта воспитанники будут размещены в других корпусах», — сообщили корреспонденту агентства в МКУ «Ямальская служба заказчика». На ремонт корпуса планируется потратить более 59 миллионов рублей. Работы в корпусе начнутся уже после начала учебного года. Ранее URA.RU рассказало, что из-за строительных подрядчиков в селе Мыс Каменный затягивается ввод нескольких важных социальных объектов. Подрядчик затягивает строительство современного детского сада, под угрозой срыва и строительная программа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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