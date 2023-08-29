Воспитанникам интерната в ЯНАО придется потесниться из-за ремонта

30 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В интернате в селе Мыс Каменный отремонтируют спальный корпус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе-интернате села Мыс Каменный в Ямальском районе ЯНАО планируется ремонт спального корпуса. Воспитанники будут переведены в другие корпуса, сообщили URA.RU в муниципальной службе заказчика. «В интернате запланирован ремонт спального корпуса, данные корпуса территориально также относятся к школе-интернату. На время ремонта воспитанники будут размещены в других корпусах», — сообщили корреспонденту агентства в МКУ «Ямальская служба заказчика». На ремонт корпуса планируется потратить более 59 миллионов рублей. Работы в корпусе начнутся уже после начала учебного года. Ранее URA.RU рассказало, что из-за строительных подрядчиков в селе Мыс Каменный затягивается ввод нескольких важных социальных объектов. Подрядчик затягивает строительство современного детского сада, под угрозой срыва и строительная программа.

В школе-интернате села Мыс Каменный в Ямальском районе ЯНАО планируется ремонт спального корпуса. Воспитанники будут переведены в другие корпуса, сообщили URA.RU в муниципальной службе заказчика. «В интернате запланирован ремонт спального корпуса, данные корпуса территориально также относятся к школе-интернату. На время ремонта воспитанники будут размещены в других корпусах», — сообщили корреспонденту агентства в МКУ «Ямальская служба заказчика». На ремонт корпуса планируется потратить более 59 миллионов рублей. Работы в корпусе начнутся уже после начала учебного года. Ранее URA.RU рассказало, что из-за строительных подрядчиков в селе Мыс Каменный затягивается ввод нескольких важных социальных объектов. Подрядчик затягивает строительство современного детского сада, под угрозой срыва и строительная программа.