Воспитанникам интерната в ЯНАО придется потесниться из-за ремонта

В школе-интернате села Мыс Каменный в Ямальском районе ЯНАО планируется ремонт спального корпуса. Воспитанники будут переведены в другие корпуса, сообщили URA.RU в муниципальной службе заказчика.
«В интернате запланирован ремонт спального корпуса, данные корпуса территориально также относятся к школе-интернату. На время ремонта воспитанники будут размещены в других корпусах», — сообщили корреспонденту агентства в МКУ «Ямальская служба заказчика».
На ремонт корпуса планируется потратить более 59 миллионов рублей. Работы в корпусе начнутся уже после начала учебного года.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за строительных подрядчиков в селе Мыс Каменный затягивается ввод нескольких важных социальных объектов. Подрядчик затягивает строительство современного детского сада, под угрозой срыва и строительная программа.
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