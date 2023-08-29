Пожилой тюменец убил собутыльника

Инцидент произошел вечером 29 августа
В селе Верхние Аремзяны (Тюменская область) 61-летний мужчина зарезал собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел вечером 29 августа.
«В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, а результате которой злоумышленник один раз ножом ударил потерпевшего в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали, он свою вину признал. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
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