29 августа 2023

Пожилой тюменец убил собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
Инцидент произошел вечером 29 августа Фото:

В селе Верхние Аремзяны (Тюменская область) 61-летний мужчина зарезал собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел вечером 29 августа.

«В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, а результате которой злоумышленник один раз ножом ударил потерпевшего в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали, он свою вину признал. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Верхние Аремзяны (Тюменская область) 61-летний мужчина зарезал собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел вечером 29 августа. «В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, а результате которой злоумышленник один раз ножом ударил потерпевшего в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину задержали, он свою вину признал. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...