В Тюменской области проходит досрочное голосование на выборах губернатора

Избирательные комиссии работают в Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецк, Темной и Усть-Малых Чирках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Голышмановском городском округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В Голышмановском городском округе проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области. Избирательные комиссии сегодня работают в удаленных от помещений для голосования населенных пунктах — деревнях Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецке, Темной и Усть-Малых Чирках», — сообщает информационный центр региона в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в труднодоступных населенных пунктах Уватского района досрочные выборы губернатора Тюменской области стартовали 31 августа. Досрочное голосование завершится 7 сентября в Тобольском районе. Выборы губернатора состоятся 10 сентября, в единый день голосования.