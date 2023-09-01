01 сентября 2023

В Тюменской области проходит досрочное голосование на выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Избирательные комиссии работают в Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецк, Темной и Усть-Малых Чирках Фото:

В Голышмановском городском округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В Голышмановском городском округе проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области. Избирательные комиссии сегодня работают в удаленных от помещений для голосования населенных пунктах — деревнях Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецке, Темной и Усть-Малых Чирках», — сообщает информационный центр региона в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в труднодоступных населенных пунктах Уватского района досрочные выборы губернатора Тюменской области стартовали 31 августа. Досрочное голосование завершится 7 сентября в Тобольском районе. Выборы губернатора состоятся 10 сентября, в единый день голосования.

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В Голышмановском городском округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «В Голышмановском городском округе проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области. Избирательные комиссии сегодня работают в удаленных от помещений для голосования населенных пунктах — деревнях Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецке, Темной и Усть-Малых Чирках», — сообщает информационный центр региона в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в труднодоступных населенных пунктах Уватского района досрочные выборы губернатора Тюменской области стартовали 31 августа. Досрочное голосование завершится 7 сентября в Тобольском районе. Выборы губернатора состоятся 10 сентября, в единый день голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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