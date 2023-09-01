В Тюменской области проходит досрочное голосование на выборах губернатора

В Голышмановском городском округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
«В Голышмановском городском округе проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области. Избирательные комиссии сегодня работают в удаленных от помещений для голосования населенных пунктах — деревнях Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецке, Темной и Усть-Малых Чирках», — сообщает информационный центр региона в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в труднодоступных населенных пунктах Уватского района досрочные выборы губернатора Тюменской области стартовали 31 августа. Досрочное голосование завершится 7 сентября в Тобольском районе. Выборы губернатора состоятся 10 сентября, в единый день голосования.
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