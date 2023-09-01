В Пермском крае спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу

Мужчина ушел в лес за грибами и заблудился (архивное фото)
Пермские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника. Сообщение о пропавшем у деревни Бобки 45-летнем мужчине поступило в региональную службу спасения 31 августа.
«Мужчина 1978 года рождения заблудился в лесном массиве Добрянского городского округа у деревни Бобки. <…> Он был найден», — указано на сайте ведомства.
Прибывшей к месту поисков спасательной группе удалось связаться с потерявшимся и установить, где он находится. Грибнику объяснили, что делать, пока его ищут. После выхода из леса спасатели оказали мужчине первую помощь, напоили горячим чаем и предоставили теплые вещи.
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