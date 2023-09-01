01 сентября 2023

В Пермском крае спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Мужчина ушел в лес за грибами и заблудился (архивное фото) Фото:

Пермские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника. Сообщение о пропавшем у деревни Бобки 45-летнем мужчине поступило в региональную службу спасения 31 августа.

«Мужчина 1978 года рождения заблудился в лесном массиве Добрянского городского округа у деревни Бобки. <…> Он был найден», — указано на сайте ведомства.

Прибывшей к месту поисков спасательной группе удалось связаться с потерявшимся и установить, где он находится. Грибнику объяснили, что делать, пока его ищут. После выхода из леса спасатели оказали мужчине первую помощь, напоили горячим чаем и предоставили теплые вещи.

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Пермские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника. Сообщение о пропавшем у деревни Бобки 45-летнем мужчине поступило в региональную службу спасения 31 августа. «Мужчина 1978 года рождения заблудился в лесном массиве Добрянского городского округа у деревни Бобки. <…> Он был найден», — указано на сайте ведомства. Прибывшей к месту поисков спасательной группе удалось связаться с потерявшимся и установить, где он находится. Грибнику объяснили, что делать, пока его ищут. После выхода из леса спасатели оказали мужчине первую помощь, напоили горячим чаем и предоставили теплые вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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