Десять городов России получат особое звание

Президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны. Об этом сообщает партия «Единая Россия».
«Владимир Путин поддержал предложение Андрея Турчака о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ 10 новым городам», — сообщает «Единая Россия» в своем telegram-канале. Новое звание получат Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители и предприятия которых внесли значительный вклад в достижение победы во время Великой Отечественной войны. В городах трудовой доблести, как и в городах воинской славы, устанавливают стелу с гербом и текстом президентского указа.
Владимир Путин одобрил соответствующую инициативу Турчака во время заседания российского организационного комитета «Победа». Ранее Турчак отмечал, что все эти города внесли неоценимый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Сами жители городов и ветеранские организации выступали за присвоение своим городам звания «Город трудовой доблести».
Президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти городам страны. Об этом сообщает партия «Единая Россия». «Владимир Путин поддержал предложение Андрея Турчака о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ 10 новым городам», — сообщает «Единая Россия» в своем telegram-канале. Новое звание получат Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители и предприятия которых внесли значительный вклад в достижение победы во время Великой Отечественной войны. В городах трудовой доблести, как и в городах воинской славы, устанавливают стелу с гербом и текстом президентского указа. Владимир Путин одобрил соответствующую инициативу Турчака во время заседания российского организационного комитета «Победа». Ранее Турчак отмечал, что все эти города внесли неоценимый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Сами жители городов и ветеранские организации выступали за присвоение своим городам звания «Город трудовой доблести».