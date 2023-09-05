05 сентября 2023

Инвалиды пожаловались в прокуратуру на тюменский аэропорт Рощино

В тюменском аэропорту Рощино нарушали права инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура провела проверку в тюменском аэропорту Рощино Фото:

Уральская транспортная прокуратура заставила администрацию тюменского аэропорта Рощино внести изменения в Технологию обслуживания пассажиров из числа инвалидов. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там добавили, что проверка в тюменском аэровокзале была организована по итогам личного приема, проведенного Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким.

«Установлено, что обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, не являющимися пассажирами, к объектам воздушного транспорта, в том числе оказание услуг по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в аэропорту Рощино ни Технологией, ни иными локальными нормативными актами акционерного общества не предусмотрены. По итогам проведенного Уральским транспортным прокурором личного приема восстановлены права пассажиров с ограниченными возможностями», — указано на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что прокуратура указала на имеющиеся нарушения генеральному директору аэропорта Рощино Игорю Лужбину. В результате чего, в Технологию обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности тюменского аэровокзала были внесены изменения.

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Уральская транспортная прокуратура заставила администрацию тюменского аэропорта Рощино внести изменения в Технологию обслуживания пассажиров из числа инвалидов. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там добавили, что проверка в тюменском аэровокзале была организована по итогам личного приема, проведенного Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким. «Установлено, что обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, не являющимися пассажирами, к объектам воздушного транспорта, в том числе оказание услуг по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в аэропорту Рощино ни Технологией, ни иными локальными нормативными актами акционерного общества не предусмотрены. По итогам проведенного Уральским транспортным прокурором личного приема восстановлены права пассажиров с ограниченными возможностями», — указано на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что прокуратура указала на имеющиеся нарушения генеральному директору аэропорта Рощино Игорю Лужбину. В результате чего, в Технологию обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности тюменского аэровокзала были внесены изменения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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