Политолог предупредил о бунте ООН против США

Политолог Чадаев: слова генсека ООН находятся на грани бунта против США

Алексей Чадаев сообщил, что слова Антониу Гутерриша можно считать упреком в адрес Евросоюза и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

Авторитет ООН сильно пострадал из-за политики США. Таким мнением поделился политолог Алексей Чадаев, комментируя заявление генсека организации Антониу Гутерриша о том, что ООН стала козлом отпущения в мире из-за Украины. Он отметил, что слова Гутерриша находятся на грани бунта против США.

«Американцы стратегически ошиблись, пытаясь надавить на все рычаги в ООН и превратить организацию в орудие для достижения своих целей. Единственное, к чему это привело, — к падению авторитета ООН и ее влияния. <…> Я бы расценил это заявление Гутерриша как на грани бунта против США», — заявил Чадаев в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что слова генсека ООН можно считать упреком в адрес Евросоюза и НАТО.

По словам политолога, к Гутерришу претензий нет, так как он предпринимает попытки выступить посредником и предлагает площадку. «Это камень в огород Евросоюза и НАТО, камень в огород тех, кто занял „позицию“ — однозначную, одностороннюю, — вместо того, чтобы предложить себя в качестве площадки (для поиска выхода из кризиса, — прим.URA.RU)», — заявил Чадаев.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не делать из всемирной организации козла отпущения по ситуации, которая сложилась на Украине. Он отметил в письме для главы МИД РФ Сергея Лаврова, что организация готова выполнить условия России для возобновления зерновой сделки.