Белый дом готов поставить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

12 сентября 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

США планируют отправить Украине ракеты с кассетными бомбами Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters. «Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», — говорится в материале. Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена якобы успешным контрнаступлением ВСУ, добавили в материале. Ранее в США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году. Кассетными снарядами были атакованы мирные жители городов в Харьковской области.

В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters. «Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», — говорится в материале. Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена якобы успешным контрнаступлением ВСУ, добавили в материале. Ранее в США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году. Кассетными снарядами были атакованы мирные жители городов в Харьковской области.