Белый дом готов поставить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters.
«Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», —
Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена якобы успешным контрнаступлением ВСУ, добавили в материале.
Ранее в США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году. Кассетными снарядами были атакованы мирные жители городов в Харьковской области.
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