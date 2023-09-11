11 сентября 2023

Белый дом готов поставить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

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США планируют отправить Украине ракеты с кассетными бомбами Фото:
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В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», — говорится в материале.

Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена якобы успешным контрнаступлением ВСУ, добавили в материале.

Ранее в США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году. Кассетными снарядами были атакованы мирные жители городов в Харьковской области.

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В Белом доме близки к тому, чтобы отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters. «Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами. Это даст Киеву возможность наносить удары по территории России», — говорится в материале. Если в Белом доме одобрят поставки, то вооружение доставят в Украину в кратчайшие сроки. Дополнительная поставка обусловлена якобы успешным контрнаступлением ВСУ, добавили в материале. Ранее в США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году. Кассетными снарядами были атакованы мирные жители городов в Харьковской области.
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