В США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году

Мирны жители города Изюма в Харьковской области были атакованы кассетными снарядами, которые использовала Украина. Об этом рассказала директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.
«Наши исследователи отправились туда [в Изюм], чтобы изучить военные преступления. Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. <…> Мы определили, что это применили украинские силы», — рассказала Мэри Уорхэм в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что определить, кто именно запустил кассетные боеприпасы, удалось по анализу направления, откуда они были запущены.
Директор правозащитной организации добавила, что у Human Rights Watch есть вся информация по погибшим и пострадавшим мирным гражданам. Бои за Изюм проходили с марта 2022 года.
В прошлом году Human Rights Watch уличала Украину в использовании запрещенных мин «Лепесток». Они использовались, в том числе в Изюме.
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