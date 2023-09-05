В США признали, что ВСУ били кассетными бомбами по мирным жителям в 2022 году

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ВСУ использовали кассетные боеприпасы еще в 2022 году, отметила Мэри Уорхэм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирны жители города Изюма в Харьковской области были атакованы кассетными снарядами, которые использовала Украина. Об этом рассказала директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

«Наши исследователи отправились туда [в Изюм], чтобы изучить военные преступления. Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. <…> Мы определили, что это применили украинские силы», — рассказала Мэри Уорхэм в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что определить, кто именно запустил кассетные боеприпасы, удалось по анализу направления, откуда они были запущены.

Директор правозащитной организации добавила, что у Human Rights Watch есть вся информация по погибшим и пострадавшим мирным гражданам. Бои за Изюм проходили с марта 2022 года.

В прошлом году Human Rights Watch уличала Украину в использовании запрещенных мин «Лепесток». Они использовались, в том числе в Изюме.

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Мирны жители города Изюма в Харьковской области были атакованы кассетными снарядами, которые использовала Украина. Об этом рассказала директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. «Наши исследователи отправились туда [в Изюм], чтобы изучить военные преступления. Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. <…> Мы определили, что это применили украинские силы», — рассказала Мэри Уорхэм в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что определить, кто именно запустил кассетные боеприпасы, удалось по анализу направления, откуда они были запущены. Директор правозащитной организации добавила, что у Human Rights Watch есть вся информация по погибшим и пострадавшим мирным гражданам. Бои за Изюм проходили с марта 2022 года. В прошлом году Human Rights Watch уличала Украину в использовании запрещенных мин «Лепесток». Они использовались, в том числе в Изюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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