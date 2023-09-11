11 сентября 2023

В ЯНАО бизнесмен с сыном получили приговоры за избиение гаишников

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Суд вынес приговор жителю Муравленко, избившему сотрудника ДПС Фото:

В Муравленко (ЯНАО) местного предпринимателя и его сына суд признал виновным в оскорблении и применении насилия по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В мае сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался и вызвал на помощь отца. Отец начал оскорблять полицейских и головой ударил инспектора. Сын вмешался в конфликт и напал на второго сотрудника», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Суд приговорил сына к одному году принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Ранее, к штрафу в 45 тысяч рублей был приговорен его отец. По информации источников, старший член семьи занимается предпринимательской деятельностью в Муравленко.

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В Муравленко (ЯНАО) местного предпринимателя и его сына суд признал виновным в оскорблении и применении насилия по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В мае сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался и вызвал на помощь отца. Отец начал оскорблять полицейских и головой ударил инспектора. Сын вмешался в конфликт и напал на второго сотрудника», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Суд приговорил сына к одному году принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Ранее, к штрафу в 45 тысяч рублей был приговорен его отец. По информации источников, старший член семьи занимается предпринимательской деятельностью в Муравленко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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