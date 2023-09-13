Российского журналиста депортировали из Молдовы без вещей и домашних животных

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Интервью с Вячеславом Сергеевичем Сургановым. Екатеринбург, кошка, кот, домашнее животное
Журналисту не разрешили взять с собой своих домашних животных, сообщает Sputnik Фото:

Российского журналиста Sputnik Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Сотрудники миграционной службы не дали мужчине собрать вещи и взять своих домашних животных. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, <…> увезли в аэропорт с постановлением о депортации <…>, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Денисов не сможет посещать Молдову в течение 10 лет, согласно предписанию властей. О ситуации уведомили посла РФ Олега Васнецова.

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Российского журналиста Sputnik Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Сотрудники миграционной службы не дали мужчине собрать вещи и взять своих домашних животных. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, <…> увезли в аэропорт с постановлением о депортации <…>, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Денисов не сможет посещать Молдову в течение 10 лет, согласно предписанию властей. О ситуации уведомили посла РФ Олега Васнецова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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