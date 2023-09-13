Российского журналиста депортировали из Молдовы без вещей и домашних животных

13 сентября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Журналисту не разрешили взять с собой своих домашних животных, сообщает Sputnik Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российского журналиста Sputnik Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Сотрудники миграционной службы не дали мужчине собрать вещи и взять своих домашних животных. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, <…> увезли в аэропорт с постановлением о депортации <…>, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Денисов не сможет посещать Молдову в течение 10 лет, согласно предписанию властей. О ситуации уведомили посла РФ Олега Васнецова.

Российского журналиста Sputnik Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Сотрудники миграционной службы не дали мужчине собрать вещи и взять своих домашних животных. Об этом сообщает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, <…> увезли в аэропорт с постановлением о депортации <…>, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Денисов не сможет посещать Молдову в течение 10 лет, согласно предписанию властей. О ситуации уведомили посла РФ Олега Васнецова.