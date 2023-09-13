13 сентября 2023

В Тюмени появились две улицы, названные в честь героев СВО

Двум улицам в Березняковском районе присвоили имена героев СВО
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, асфальт, проспект, дорога, благоустройство, улица
Улицы в Березняковском районе получили имена героев СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В планировочном районе Березняковском в Тюмени двум улицам дадут имена героев спецоперации: Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Двум тюменским улицам в планировочном районе Березняковский присвоили имена героев специальной военной операции — Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Я подписал соответствующее распоряжение», — сообщил градоначальник.

Андрей Огибалов — военнослужащий из Тюмени. Он получил ранение в бою против группы боевиков, находящихся в засаде. Несмотря на ранение, продолжил бой. Враг отступил. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Владимир Гоненко действовал в составе штурмовой группы по уничтожению важного опорного пункта боевиков. Он первым ворвался в траншею врага и лично уничтожил шесть боевиков, закидал ручными гранатами пулеметный расчет, чем обеспечил выполнение боевой задачи и захват выгодного рубежа. Получил смертельное ранение, спасая командира.

Ранее в честь героя СВО в Тюмени назвали спортивную школу. Спортшколе Казанского района присвоено имя героя РФ Жумубая Раизова.

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В планировочном районе Березняковском в Тюмени двум улицам дадут имена героев спецоперации: Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Двум тюменским улицам в планировочном районе Березняковский присвоили имена героев специальной военной операции — Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Я подписал соответствующее распоряжение», — сообщил градоначальник. Андрей Огибалов — военнослужащий из Тюмени. Он получил ранение в бою против группы боевиков, находящихся в засаде. Несмотря на ранение, продолжил бой. Враг отступил. Награжден орденом Мужества (посмертно). Владимир Гоненко действовал в составе штурмовой группы по уничтожению важного опорного пункта боевиков. Он первым ворвался в траншею врага и лично уничтожил шесть боевиков, закидал ручными гранатами пулеметный расчет, чем обеспечил выполнение боевой задачи и захват выгодного рубежа. Получил смертельное ранение, спасая командира. Ранее в честь героя СВО в Тюмени назвали спортивную школу. Спортшколе Казанского района присвоено имя героя РФ Жумубая Раизова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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