В Тюмени ограничили движение из-за столкновения четырех машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, дтп, range rover, сотрудник мчс
В Тюмени столкнулись 4 машины Фото:

В Тюмени попали в ДТП сразу четыре машины, из-за чего движение на окружной дороге ограничено. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области.

«Из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей затруднено движение на окружной дороге Тюмени, на участке от ул. Ямской до дер.Метелево», — сказано в публикации ГИБДД.

По предварительным данным, на месте пострадали 2 человека: водитель и пассажир одного из авто. Ранее на трассе Тюмень-Курган заживо сгорели два пассажира, столкнувшихся с большегрузом.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени попали в ДТП сразу четыре машины, из-за чего движение на окружной дороге ограничено. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области. «Из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей затруднено движение на окружной дороге Тюмени, на участке от ул. Ямской до дер.Метелево», — сказано в публикации ГИБДД. По предварительным данным, на месте пострадали 2 человека: водитель и пассажир одного из авто. Ранее на трассе Тюмень-Курган заживо сгорели два пассажира, столкнувшихся с большегрузом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...