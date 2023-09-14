В Тюмени ограничили движение из-за столкновения четырех машин

В Тюмени столкнулись 4 машины Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени попали в ДТП сразу четыре машины, из-за чего движение на окружной дороге ограничено. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области.

«Из-за массового ДТП с участием четырех автомобилей затруднено движение на окружной дороге Тюмени, на участке от ул. Ямской до дер.Метелево», — сказано в публикации ГИБДД.

По предварительным данным, на месте пострадали 2 человека: водитель и пассажир одного из авто. Ранее на трассе Тюмень-Курган заживо сгорели два пассажира, столкнувшихся с большегрузом.