Участники СВО поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора. Видео

15 сентября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участники специальной военной операции записали видеообращение с поздравлением Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Мы очень рады, что вы остались на своем служебном месте. В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит», — такое обращение записали бойцы инженерного саперного подразделения. Видеопоздравление также выпустили и бойцы саперного полка. На видео военнослужащие развернули флаг Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюменской области 11 сентября огласили имя нового губернатора. Александр Моор был переизбран на второй срок.

Участники специальной военной операции записали видеообращение с поздравлением Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Мы очень рады, что вы остались на своем служебном месте. В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит», — такое обращение записали бойцы инженерного саперного подразделения. Видеопоздравление также выпустили и бойцы саперного полка. На видео военнослужащие развернули флаг Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюменской области 11 сентября огласили имя нового губернатора. Александр Моор был переизбран на второй срок.