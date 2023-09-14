14 сентября 2023

Участники СВО поздравили Александра Моора с переизбранием на пост губернатора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области
Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области Фото:

Участники специальной военной операции записали видеообращение с поздравлением Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Мы очень рады, что вы остались на своем служебном месте. В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит», — такое обращение записали бойцы инженерного саперного подразделения.

Видеопоздравление также выпустили и бойцы саперного полка. На видео военнослужащие развернули флаг Ханты-Мансийского автономного округа.

В Тюменской области 11 сентября огласили имя нового губернатора. Александр Моор был переизбран на второй срок.

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Участники специальной военной операции записали видеообращение с поздравлением Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Мы очень рады, что вы остались на своем служебном месте. В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит», — такое обращение записали бойцы инженерного саперного подразделения. Видеопоздравление также выпустили и бойцы саперного полка. На видео военнослужащие развернули флаг Ханты-Мансийского автономного округа. В Тюменской области 11 сентября огласили имя нового губернатора. Александр Моор был переизбран на второй срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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