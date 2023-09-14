Участники специальной военной операции записали видеообращение с поздравлением Александра Моора с переизбранием на пост главы региона. Видео опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
«Мы очень рады, что вы остались на своем служебном месте. В очередной раз благодарим вас за заботу о нашем подразделении. Враг будет разбит», — такое обращение записали бойцы инженерного саперного подразделения.
Видеопоздравление также выпустили и бойцы саперного полка. На видео военнослужащие развернули флаг Ханты-Мансийского автономного округа.
В Тюменской области 11 сентября огласили имя нового губернатора. Александр Моор был переизбран на второй срок.
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